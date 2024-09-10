https://ria.ru/20240910/plennyy-1971733870.html

Командование бросило морпехов ВСУ в ходе боев за Мариуполь, сообщил пленный

Командование бросило морпехов ВСУ в ходе боев за Мариуполь, сообщил пленный - РИА Новости, 10.09.2024

Командование бросило морпехов ВСУ в ходе боев за Мариуполь, сообщил пленный

Командование 36-й бригады морской пехоты ВСУ бросило личный состав во время боев за Мариуполь весной 2022 года, рассказал РИА Новости пленный военный этой... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T05:41

2024-09-10T05:41

2024-09-10T05:46

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ДОНЕЦК, 10 сен – РИА Новости. Командование 36-й бригады морской пехоты ВСУ бросило личный состав во время боев за Мариуполь весной 2022 года, рассказал РИА Новости пленный военный этой бригады, командир роты подразделения морпехов ВСУ Сергей Таранюк. По его словам, после того как в апреле 2022 года ВС РФ замкнули окружение вокруг Мариуполя, в бригаде началась паника, командир 36-й бригады Владимир Баранюк бросил свое подразделение. Бригаду он покинул непосредственно перед попыткой его подчиненных прорвать окружение. "Сначала планировалось, что все выходим, было распределено, кто на какой технике выходит, как прорывается, все построили. После этого все сорвалось, командир бригады уехал. Хаос начался", - рассказал Таранюк. После того как Баранюк покинул подразделение, с ним пропала связь. "Да, сел на свой БТР-60 и со своими заместителями, начальник штаба, заместитель командира бригады по боевой подготовке, - колонна стояла, а они просто мимо этой колонны проехали и уехали. С ними после этого не было никакой связи. Командир батальона на них выходил, но никакой связи не было. Никто не знал, куда он поехал, что с ними случилось", - рассказал Таранюк. Батальон 36-й бригады морской пехоты, в котором командовал ротой Сергей Таранюк, по его словам, вскоре пошел на прорыв и в результате частично был уничтожен, а частично пленен. Другая часть морпехов вместе с вновь назначенным командиром батальона Сергеем Волынским (известен как "Волына") ушла под защиту "Азова"* (украинский нацбат "Азов"* признан террористической организацией и запрещен в РФ), где затем сдалась в плен, находясь на заводе "Азовсталь". Баранюку весной 2022 года было присвоил звание героя Украины, это же звание было присвоено и "Волыне", который в числе других был обменен в 2022 году. Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск - командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начштаба полковник Дмитрий Кормянков - оказались в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш" (северо-западнее "Азовстали") и дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе. Баранюк. в частности, рассказывал, что у иностранных инструкторов, руководивших подготовкой нацподразделений, снабжение было лучше, чем у украинских войск.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240909/plennyy-1971607770.html

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мариуполь, россия, украина, вооруженные силы украины