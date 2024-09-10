Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал учения НАТО во время "Океан-2024" - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 10.09.2024 (обновлено: 12:40 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/peskov-1971800838.html
Песков прокомментировал учения НАТО во время "Океан-2024"
Песков прокомментировал учения НАТО во время "Океан-2024" - РИА Новости, 10.09.2024
Песков прокомментировал учения НАТО во время "Океан-2024"
Проведение учения НАТО во время учений "Океан-2024" - это весьма распространенная практика, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:30
2024-09-10T12:40
нато
россия
северный ледовитый океан
дмитрий песков
балтийское море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907460145_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58a869ff8432a469ee8531e0e7b52c89.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Проведение учения НАТО во время учений "Океан-2024" - это весьма распространенная практика, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это весьма и весьма распространенная практика проведения таких контручений, это часто встречается", - сказал Песков журналистам.В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации соединения и объединения Военно-Морского Флота приступили к участию в стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября включительно. Учения проводятся в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего Военно-морском флотом адмирала Александра Моисеева и станет одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки ВС РФ в этом году.В маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90000 личного состава
https://ria.ru/20240910/putin-1971803334.html
https://ria.ru/20240910/peskov-1971802373.html
россия
северный ледовитый океан
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907460145_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9456691f498c08bf1551f86ae342b70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, россия, северный ледовитый океан, дмитрий песков, балтийское море
НАТО, Россия, Северный Ледовитый океан, Дмитрий Песков, Балтийское море
Песков прокомментировал учения НАТО во время "Океан-2024"

Песков: это весьма распространенная практика проведения таких контручений

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Проведение учения НАТО во время учений "Океан-2024" - это весьма распространенная практика, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это весьма и весьма распространенная практика проведения таких контручений, это часто встречается", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Путин сделает заявление в рамках учений "Океан-2024"
Вчера, 12:38
В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации соединения и объединения Военно-Морского Флота приступили к участию в стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября включительно. Учения проводятся в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего Военно-морском флотом адмирала Александра Моисеева и станет одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки ВС РФ в этом году.
В маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90000 личного состава
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Россия должна продолжать СВО, чтобы обезопасить себя, заявил Песков
Вчера, 12:35
 
НАТОРоссияСеверный Ледовитый океанДмитрий ПесковБалтийское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала