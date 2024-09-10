https://ria.ru/20240910/peskov-1971800838.html

Песков прокомментировал учения НАТО во время "Океан-2024"

Песков прокомментировал учения НАТО во время "Океан-2024" - РИА Новости, 10.09.2024

Песков прокомментировал учения НАТО во время "Океан-2024"

Проведение учения НАТО во время учений "Океан-2024" - это весьма распространенная практика, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T12:30

2024-09-10T12:30

2024-09-10T12:40

нато

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северный ледовитый океан

дмитрий песков

балтийское море

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Проведение учения НАТО во время учений "Океан-2024" - это весьма распространенная практика, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это весьма и весьма распространенная практика проведения таких контручений, это часто встречается", - сказал Песков журналистам.В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации соединения и объединения Военно-Морского Флота приступили к участию в стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября включительно. Учения проводятся в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего Военно-морском флотом адмирала Александра Моисеева и станет одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки ВС РФ в этом году.В маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90000 личного состава

https://ria.ru/20240910/putin-1971803334.html

https://ria.ru/20240910/peskov-1971802373.html

россия

северный ледовитый океан

балтийское море

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нато, россия, северный ледовитый океан, дмитрий песков, балтийское море