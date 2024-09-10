https://ria.ru/20240910/perestanovki-1971903237.html

Воробьев рассказал о кадровых перестановках в правительстве Подмосковья

Воробьев рассказал о кадровых перестановках в правительстве Подмосковья - РИА Новости, 10.09.2024

Воробьев рассказал о кадровых перестановках в правительстве Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о кадровых перестановках в правительстве Подмосковья, теперь Олег Толмачев будет возглавлять Комитет по... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T17:26

2024-09-10T17:26

2024-09-10T17:26

новости подмосковья

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сергиев посад

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андрей воробьев

михаил хайкин

сергей воропанов

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о кадровых перестановках в правительстве Подмосковья, теперь Олег Толмачев будет возглавлять Комитет по ценам и тарифам, а Михаил Хайкин назначен на двойную должность зампреда правительства и министра благоустройства. "В правительстве произошли важные кадровые изменения. Сергей Воропанов - наш новый министр энергетики. Известен своим опытом работы на посту мэра Вологды. Последние два месяца активно занимается модернизацией подмосковного ЖКХ", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале. Олег Толмачев, который был замминистра ЖКХ, теперь возглавит Комитет по ценам и тарифам. Курировать вопросы регулирования цен и тарифов вместе с ЖКХ, энергетикой и содержанием территорий будет Евгений Хромушин на посту вице-губернатора. В свою очередь, Михаил Хайкин назначен на двойную должность зампреда правительства и министра благоустройства. Кроме вопросов благоустройства будет курировать министерство культуры и туризма, Минспорта и главное управление культурного наследия Московской области. Министерство образования перешло в блок первого зампреда правительства - Людмилы Болатаевой. Она также курирует Минздрав и Минсоцразвития. Тихон Фирсов стал новым министром имущественных отношений. Ранее он возглавлял Минэкологии. Павел Бида - новый министр экологии и природопользования, бывший замминистра. Занимался рекультивацией полигонов. Кроме того, изменения коснулись и муниципалитетов. На позицию врип главы Сергиева Посада назначена Оксана Ероханова. Она была замглавы, координировала поддержку участников СВО и их семей.

https://ria.ru/20240906/kotelniki-1971135649.html

https://ria.ru/20240905/pensiya-1970909266.html

московская область (подмосковье)

сергиев посад

вологда

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), сергиев посад, вологда, андрей воробьев, михаил хайкин, сергей воропанов