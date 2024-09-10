Воробьев рассказал о кадровых перестановках в правительстве Подмосковья
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о кадровых перестановках в правительстве Подмосковья, теперь Олег Толмачев будет возглавлять Комитет по ценам и тарифам, а Михаил Хайкин назначен на двойную должность зампреда правительства и министра благоустройства.
"В правительстве произошли важные кадровые изменения. Сергей Воропанов - наш новый министр энергетики. Известен своим опытом работы на посту мэра Вологды. Последние два месяца активно занимается модернизацией подмосковного ЖКХ", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.
Олег Толмачев, который был замминистра ЖКХ, теперь возглавит Комитет по ценам и тарифам. Курировать вопросы регулирования цен и тарифов вместе с ЖКХ, энергетикой и содержанием территорий будет Евгений Хромушин на посту вице-губернатора.
В свою очередь, Михаил Хайкин назначен на двойную должность зампреда правительства и министра благоустройства. Кроме вопросов благоустройства будет курировать министерство культуры и туризма, Минспорта и главное управление культурного наследия Московской области.
Министерство образования перешло в блок первого зампреда правительства - Людмилы Болатаевой. Она также курирует Минздрав и Минсоцразвития.
Тихон Фирсов стал новым министром имущественных отношений. Ранее он возглавлял Минэкологии.
Павел Бида - новый министр экологии и природопользования, бывший замминистра. Занимался рекультивацией полигонов.
Кроме того, изменения коснулись и муниципалитетов. На позицию врип главы Сергиева Посада назначена Оксана Ероханова. Она была замглавы, координировала поддержку участников СВО и их семей.
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