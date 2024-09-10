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Воробьев рассказал о кадровых перестановках в правительстве Подмосковья - РИА Новости, 10.09.2024
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
17:26 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/perestanovki-1971903237.html
Воробьев рассказал о кадровых перестановках в правительстве Подмосковья
Воробьев рассказал о кадровых перестановках в правительстве Подмосковья - РИА Новости, 10.09.2024
Воробьев рассказал о кадровых перестановках в правительстве Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о кадровых перестановках в правительстве Подмосковья, теперь Олег Толмачев будет возглавлять Комитет по... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:26
2024-09-10T17:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
сергиев посад
вологда
андрей воробьев
михаил хайкин
сергей воропанов
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о кадровых перестановках в правительстве Подмосковья, теперь Олег Толмачев будет возглавлять Комитет по ценам и тарифам, а Михаил Хайкин назначен на двойную должность зампреда правительства и министра благоустройства. "В правительстве произошли важные кадровые изменения. Сергей Воропанов - наш новый министр энергетики. Известен своим опытом работы на посту мэра Вологды. Последние два месяца активно занимается модернизацией подмосковного ЖКХ", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале. Олег Толмачев, который был замминистра ЖКХ, теперь возглавит Комитет по ценам и тарифам. Курировать вопросы регулирования цен и тарифов вместе с ЖКХ, энергетикой и содержанием территорий будет Евгений Хромушин на посту вице-губернатора. В свою очередь, Михаил Хайкин назначен на двойную должность зампреда правительства и министра благоустройства. Кроме вопросов благоустройства будет курировать министерство культуры и туризма, Минспорта и главное управление культурного наследия Московской области. Министерство образования перешло в блок первого зампреда правительства - Людмилы Болатаевой. Она также курирует Минздрав и Минсоцразвития. Тихон Фирсов стал новым министром имущественных отношений. Ранее он возглавлял Минэкологии. Павел Бида - новый министр экологии и природопользования, бывший замминистра. Занимался рекультивацией полигонов. Кроме того, изменения коснулись и муниципалитетов. На позицию врип главы Сергиева Посада назначена Оксана Ероханова. Она была замглавы, координировала поддержку участников СВО и их семей.
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московская область (подмосковье)
сергиев посад
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московская область (подмосковье), сергиев посад, вологда, андрей воробьев, михаил хайкин, сергей воропанов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад, Вологда, Андрей Воробьев, Михаил Хайкин, Сергей Воропанов

Воробьев рассказал о кадровых перестановках в правительстве Подмосковья

© Фото : правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о кадровых перестановках в правительстве Подмосковья, теперь Олег Толмачев будет возглавлять Комитет по ценам и тарифам, а Михаил Хайкин назначен на двойную должность зампреда правительства и министра благоустройства.
"В правительстве произошли важные кадровые изменения. Сергей Воропанов - наш новый министр энергетики. Известен своим опытом работы на посту мэра Вологды. Последние два месяца активно занимается модернизацией подмосковного ЖКХ", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.
Стройготовность поликлиники на 400 посещений в Котельниках превысила 70% - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Стройготовность поликлиники на 400 посещений в Котельниках превысила 70%
6 сентября, 17:46
Олег Толмачев, который был замминистра ЖКХ, теперь возглавит Комитет по ценам и тарифам. Курировать вопросы регулирования цен и тарифов вместе с ЖКХ, энергетикой и содержанием территорий будет Евгений Хромушин на посту вице-губернатора.
В свою очередь, Михаил Хайкин назначен на двойную должность зампреда правительства и министра благоустройства. Кроме вопросов благоустройства будет курировать министерство культуры и туризма, Минспорта и главное управление культурного наследия Московской области.
Министерство образования перешло в блок первого зампреда правительства - Людмилы Болатаевой. Она также курирует Минздрав и Минсоцразвития.
Тихон Фирсов стал новым министром имущественных отношений. Ранее он возглавлял Минэкологии.
Павел Бида - новый министр экологии и природопользования, бывший замминистра. Занимался рекультивацией полигонов.
Кроме того, изменения коснулись и муниципалитетов. На позицию врип главы Сергиева Посада назначена Оксана Ероханова. Она была замглавы, координировала поддержку участников СВО и их семей.
Московская область - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Сергиев ПосадВологдаАндрей ВоробьевМихаил ХайкинСергей Воропанов
 
 
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