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Пентагон назвал обеспечение Украины средствами ПВО приоритетом - РИА Новости, 10.09.2024
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22:19 10.09.2024 (обновлено: 22:26 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/pentagon-1971947750.html
Пентагон назвал обеспечение Украины средствами ПВО приоритетом
Пентагон назвал обеспечение Украины средствами ПВО приоритетом - РИА Новости, 10.09.2024
Пентагон назвал обеспечение Украины средствами ПВО приоритетом
Обеспечение Украины средствами ПВО является приоритетом военной поддержки США и останется таковым, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Патрик... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T22:19
2024-09-10T22:26
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Обеспечение Украины средствами ПВО является приоритетом военной поддержки США и останется таковым, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Воздушная оборона остается приоритетом для контактной группы по обороне Украины и для США уже на протяжении долгого времени. Я не вижу, чтобы это менялось", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя приоритеты в военной поддержке со стороны Запада.Райдер добавил, что США нацелены на удовлетворение как срочных потребностей Киева в ВСУ, так и долгосрочных, в рамках которых идет работа с предприятиями военно-промышленного комплекса.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Пентагон назвал обеспечение Украины средствами ПВО приоритетом

Пентагон назвал обеспечение Украины средствами ПВО приоритетом поддержки США

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Обеспечение Украины средствами ПВО является приоритетом военной поддержки США и останется таковым, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«
"Воздушная оборона остается приоритетом для контактной группы по обороне Украины и для США уже на протяжении долгого времени. Я не вижу, чтобы это менялось", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя приоритеты в военной поддержке со стороны Запада.
Райдер добавил, что США нацелены на удовлетворение как срочных потребностей Киева в ВСУ, так и долгосрочных, в рамках которых идет работа с предприятиями военно-промышленного комплекса.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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