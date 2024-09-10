https://ria.ru/20240910/pentagon-1971947750.html

Пентагон назвал обеспечение Украины средствами ПВО приоритетом

Пентагон назвал обеспечение Украины средствами ПВО приоритетом - РИА Новости, 10.09.2024

Пентагон назвал обеспечение Украины средствами ПВО приоритетом

Обеспечение Украины средствами ПВО является приоритетом военной поддержки США и останется таковым, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Патрик... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T22:19

2024-09-10T22:19

2024-09-10T22:26

украина

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сша

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патрик райдер

сергей лавров

россия

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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Обеспечение Украины средствами ПВО является приоритетом военной поддержки США и останется таковым, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Воздушная оборона остается приоритетом для контактной группы по обороне Украины и для США уже на протяжении долгого времени. Я не вижу, чтобы это менялось", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя приоритеты в военной поддержке со стороны Запада.Райдер добавил, что США нацелены на удовлетворение как срочных потребностей Киева в ВСУ, так и долгосрочных, в рамках которых идет работа с предприятиями военно-промышленного комплекса.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240910/yarovaya-1971947466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, министерство обороны сша, сша, в мире, патрик райдер, сергей лавров, россия, нато, вооруженные силы украины