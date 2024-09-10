https://ria.ru/20240910/pentagon-1971947750.html
Пентагон назвал обеспечение Украины средствами ПВО приоритетом
Пентагон назвал обеспечение Украины средствами ПВО приоритетом - РИА Новости, 10.09.2024
Пентагон назвал обеспечение Украины средствами ПВО приоритетом
Обеспечение Украины средствами ПВО является приоритетом военной поддержки США и останется таковым, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Патрик... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T22:19
2024-09-10T22:19
2024-09-10T22:26
украина
министерство обороны сша
сша
в мире
патрик райдер
сергей лавров
россия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Обеспечение Украины средствами ПВО является приоритетом военной поддержки США и останется таковым, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Воздушная оборона остается приоритетом для контактной группы по обороне Украины и для США уже на протяжении долгого времени. Я не вижу, чтобы это менялось", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя приоритеты в военной поддержке со стороны Запада.Райдер добавил, что США нацелены на удовлетворение как срочных потребностей Киева в ВСУ, так и долгосрочных, в рамках которых идет работа с предприятиями военно-промышленного комплекса.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240910/yarovaya-1971947466.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, министерство обороны сша, сша, в мире, патрик райдер, сергей лавров, россия, нато, вооруженные силы украины
Украина, Министерство обороны США, США, В мире, Патрик Райдер, Сергей Лавров, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины
Пентагон назвал обеспечение Украины средствами ПВО приоритетом
Пентагон назвал обеспечение Украины средствами ПВО приоритетом поддержки США