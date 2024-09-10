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Прятавшиеся в подвале от ВСУ курские пенсионеры подарили военным автомобиль - РИА Новости, 10.09.2024
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20:47 10.09.2024 (обновлено: 20:49 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/pensionery-1971939030.html
Прятавшиеся в подвале от ВСУ курские пенсионеры подарили военным автомобиль
Прятавшиеся в подвале от ВСУ курские пенсионеры подарили военным автомобиль - РИА Новости, 10.09.2024
Прятавшиеся в подвале от ВСУ курские пенсионеры подарили военным автомобиль
Супруги-пенсионеры из села в Курской области, которые больше двух недель прятались в подвале из-за массированных атак ВСУ, подарили свой автомобиль российским... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T20:47
2024-09-10T20:49
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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КУРСК, 10 сен - РИА Новости. Супруги-пенсионеры из села в Курской области, которые больше двух недель прятались в подвале из-за массированных атак ВСУ, подарили свой автомобиль российским военным, спасшим их, чтобы можно было вывозить раненых, рассказала РИА Новости местная жительница Надежда. Ранее пенсионерка рассказала агентству, что больше двух недель они вместе с супругом прятались в подвале своего дома в селе Русская Конопелька в Курской области из-за нападения ВСУ. Когда же появилась возможность, российские военные эвакуировали их. "Машину отдали российским военным, чтоб они вывозили раненных. Наши же", - сказала Надежда. Она уточнила, что у них с супругом был автомобиль Lada (ВАЗ) 2113. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 10 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,8 тысячи военных, 93 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
https://ria.ru/20240829/poiski-1969114458.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Прятавшиеся в подвале от ВСУ курские пенсионеры подарили военным автомобиль

Пенсионеры из Русской Конопельки отдали военным авто для вывоза раненых

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТабличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области
Табличка с надписью Курск 108 (километров) на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Табличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСК, 10 сен - РИА Новости. Супруги-пенсионеры из села в Курской области, которые больше двух недель прятались в подвале из-за массированных атак ВСУ, подарили свой автомобиль российским военным, спасшим их, чтобы можно было вывозить раненых, рассказала РИА Новости местная жительница Надежда.
Ранее пенсионерка рассказала агентству, что больше двух недель они вместе с супругом прятались в подвале своего дома в селе Русская Конопелька в Курской области из-за нападения ВСУ. Когда же появилась возможность, российские военные эвакуировали их.
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"Машину отдали российским военным, чтоб они вывозили раненных. Наши же", - сказала Надежда.
Она уточнила, что у них с супругом был автомобиль Lada (ВАЗ) 2113.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 10 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,8 тысячи военных, 93 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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