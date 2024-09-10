https://ria.ru/20240910/patrushev-1971944446.html

Патрушев поручил скорректировать тарифы в сфере обращения с ТКО

Патрушев поручил скорректировать тарифы в сфере обращения с ТКО - РИА Новости, 10.09.2024

Патрушев поручил скорректировать тарифы в сфере обращения с ТКО

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил Федеральной антимонопольной службе и Минприроды РФ подготовить предложения по совершенствованию тарифного... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T21:37

2024-09-10T21:37

2024-09-10T21:37

общество

жкх

россия

дмитрий патрушев

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил Федеральной антимонопольной службе и Минприроды РФ подготовить предложения по совершенствованию тарифного законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщили в пресс-службе вице-премьера. "Дмитрий Патрушев поручил ФАС совместно с Минприроды подготовить предложения по совершенствованию тарифного законодательства в области обращения с ТКО с учетом предложений субъектов, ППК РЭО (Российского экологического оператора) и других заинтересованных сторон", - говорится в сообщении. В марте этого года правительство России утвердило изменения в правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Это позволит регионам ввести перерасчёт платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов для тех, кому оплата начисляется из фактического количества вывезенных отходов. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.

https://ria.ru/20240829/otkhody-1969328702.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, жкх, россия, дмитрий патрушев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)