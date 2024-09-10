https://ria.ru/20240910/ovoschi-1971918495.html

Аграрии собрали более 49 тысяч тонн овощей открытого грунта в Подмосковье

Аграрии собрали более 49 тысяч тонн овощей открытого грунта в Подмосковье - РИА Новости, 10.09.2024

Аграрии собрали более 49 тысяч тонн овощей открытого грунта в Подмосковье

В Московской области овощи открытого грунта убраны с площади более 2,4 тысячи гектаров, что составляет 35% от плана, всего в этом году урожай овощей соберут с... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T18:24

2024-09-10T18:24

2024-09-10T18:24

новости подмосковья

экономика

московская область (подмосковье)

серпухов

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Московской области овощи открытого грунта убраны с площади более 2,4 тысячи гектаров, что составляет 35% от плана, всего в этом году урожай овощей соберут с площади 7 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "Валовый сбор овощей открытого грунта составляет более 49 тысяч тонн. В основном в Подмосковье выращивают овощи "борщевого набора". Так, валовый сбор картофеля составляет 34 тысячи тонны, капусты – свыше 12 тысяч тонн, свеклы – более 5 тысяч тонн, моркови столовой – около 3,5 тысячи тонн, лука репчатого – свыше 600 тонн. Также выращивают и другие культуры: тыкву, томаты, кабачки, огурцы, чеснок", - приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Двойных. Отмечается что, в среднем, урожайность овощей открытого грунта составляет 205 центнеров на гектар. Среди муниципалитетов, активно проводят уборку аграрии из Дмитровского городского округа – собрано более 15 тысяч тонн овощей открытого грунта, на полях в Коломенском округе – свыше 11 тысяч тонн, в Серпухове – порядка 10 тысяч тонн.

https://ria.ru/20240909/luk-1971677409.html

московская область (подмосковье)

серпухов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, московская область (подмосковье), серпухов