Аграрии собрали более 49 тысяч тонн овощей открытого грунта в Подмосковье
Помидоры в агрохозяйстве . Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Московской области овощи открытого грунта убраны с площади более 2,4 тысячи гектаров, что составляет 35% от плана, всего в этом году урожай овощей соберут с площади 7 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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"Валовый сбор овощей открытого грунта составляет более 49 тысяч тонн. В основном в Подмосковье выращивают овощи "борщевого набора". Так, валовый сбор картофеля составляет 34 тысячи тонны, капусты – свыше 12 тысяч тонн, свеклы – более 5 тысяч тонн, моркови столовой – около 3,5 тысячи тонн, лука репчатого – свыше 600 тонн. Также выращивают и другие культуры: тыкву, томаты, кабачки, огурцы, чеснок", - приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Двойных.
Отмечается что, в среднем, урожайность овощей открытого грунта составляет 205 центнеров на гектар. Среди муниципалитетов, активно проводят уборку аграрии из Дмитровского городского округа – собрано более 15 тысяч тонн овощей открытого грунта, на полях в Коломенском округе – свыше 11 тысяч тонн, в Серпухове – порядка 10 тысяч тонн.
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