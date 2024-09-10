Рейтинг@Mail.ru
Аграрии собрали более 49 тысяч тонн овощей открытого грунта в Подмосковье - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
18:24 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/ovoschi-1971918495.html
Аграрии собрали более 49 тысяч тонн овощей открытого грунта в Подмосковье
Аграрии собрали более 49 тысяч тонн овощей открытого грунта в Подмосковье - РИА Новости, 10.09.2024
Аграрии собрали более 49 тысяч тонн овощей открытого грунта в Подмосковье
В Московской области овощи открытого грунта убраны с площади более 2,4 тысячи гектаров, что составляет 35% от плана, всего в этом году урожай овощей соберут с... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T18:24
2024-09-10T18:24
новости подмосковья
экономика
московская область (подмосковье)
серпухов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853130338_0:186:3078:1918_1920x0_80_0_0_7899eacae79d3a48bd79c7b0ec775df8.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Московской области овощи открытого грунта убраны с площади более 2,4 тысячи гектаров, что составляет 35% от плана, всего в этом году урожай овощей соберут с площади 7 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "Валовый сбор овощей открытого грунта составляет более 49 тысяч тонн. В основном в Подмосковье выращивают овощи "борщевого набора". Так, валовый сбор картофеля составляет 34 тысячи тонны, капусты – свыше 12 тысяч тонн, свеклы – более 5 тысяч тонн, моркови столовой – около 3,5 тысячи тонн, лука репчатого – свыше 600 тонн. Также выращивают и другие культуры: тыкву, томаты, кабачки, огурцы, чеснок", - приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Двойных. Отмечается что, в среднем, урожайность овощей открытого грунта составляет 205 центнеров на гектар. Среди муниципалитетов, активно проводят уборку аграрии из Дмитровского городского округа – собрано более 15 тысяч тонн овощей открытого грунта, на полях в Коломенском округе – свыше 11 тысяч тонн, в Серпухове – порядка 10 тысяч тонн.
https://ria.ru/20240909/luk-1971677409.html
московская область (подмосковье)
серпухов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853130338_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_fd04afd90da5cb9d114d30614501077f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, московская область (подмосковье), серпухов
Новости Подмосковья, Экономика, Московская область (Подмосковье), Серпухов

Аграрии собрали более 49 тысяч тонн овощей открытого грунта в Подмосковье

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПомидоры в агрохозяйстве
Помидоры в агрохозяйстве - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Помидоры в агрохозяйстве . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Московской области овощи открытого грунта убраны с площади более 2,4 тысячи гектаров, что составляет 35% от плана, всего в этом году урожай овощей соберут с площади 7 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«
"Валовый сбор овощей открытого грунта составляет более 49 тысяч тонн. В основном в Подмосковье выращивают овощи "борщевого набора". Так, валовый сбор картофеля составляет 34 тысячи тонны, капусты – свыше 12 тысяч тонн, свеклы – более 5 тысяч тонн, моркови столовой – около 3,5 тысячи тонн, лука репчатого – свыше 600 тонн. Также выращивают и другие культуры: тыкву, томаты, кабачки, огурцы, чеснок", - приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Двойных.
Отмечается что, в среднем, урожайность овощей открытого грунта составляет 205 центнеров на гектар. Среди муниципалитетов, активно проводят уборку аграрии из Дмитровского городского округа – собрано более 15 тысяч тонн овощей открытого грунта, на полях в Коломенском округе – свыше 11 тысяч тонн, в Серпухове – порядка 10 тысяч тонн.
Лук - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
В Подмосковье собрали около 30 процентов урожая лука
9 сентября, 18:25
 
Новости ПодмосковьяЭкономикаМосковская область (Подмосковье)Серпухов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала