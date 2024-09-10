https://ria.ru/20240910/ovchinin-1971888338.html
Овчинин: если бы предложили однодневную миссию, полетел бы на Луну
Овчинин: если бы предложили однодневную миссию, полетел бы на Луну - РИА Новости, 10.09.2024
Овчинин: если бы предложили однодневную миссию, полетел бы на Луну
Российский космонавт Алексей Овчинин рассказал, что, если бы ему предложили однодневную миссию на любое небесное тело, полетел бы на Луну, потому что оттуда... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:57
2024-09-10T16:57
2024-09-10T16:57
наука
космос - риа наука
луна
земля
алексей овчинин
иван вагнер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153084/53/1530845330_0:129:3182:1919_1920x0_80_0_0_2cd5486c67e385e3c34a362f17626caf.jpg
БАЙКОНУР (Казахстан), 10 сен - РИА Новости. Российский космонавт Алексей Овчинин рассказал, что, если бы ему предложили однодневную миссию на любое небесное тело, полетел бы на Луну, потому что оттуда больше шансов вернуться на Землю. "Я бы, наверное, хотел полететь на ту планету, с которой бы я смог потом вернуться. В ближайшее время, я думаю, это Луна", - сказал Овчинин на предполетной пресс-конференции, отвечая на вопрос, на какую планету он бы отправился на один день, если бы у него была возможность посетить любую. Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-26" с Овчининым, другим российским космонавтом Иваном Вагнером и американским астронавтом Дональдом Петтитом запланирован на 11 сентября. Общая продолжительность миссии на МКС должна составить 202 суток. Российским космонавтам за время полёта предстоит выполнить более 40 научных экспериментов, три из которых ранее не проводились на станции. В декабре у них запланирован выход в открытый космос.
https://ria.ru/20240910/kosmos-1971879565.html
https://ria.ru/20240728/luna-1962454706.html
луна
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153084/53/1530845330_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_6f110053f5e5e1104932c9cc14de95b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, луна, земля, алексей овчинин, иван вагнер
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Земля, Алексей Овчинин, Иван Вагнер
Овчинин: если бы предложили однодневную миссию, полетел бы на Луну
Космонавт Овчинин: с Луны больше шансов вернуться на Землю. чем с планет
БАЙКОНУР (Казахстан), 10 сен - РИА Новости. Российский космонавт Алексей Овчинин рассказал, что, если бы ему предложили однодневную миссию на любое небесное тело, полетел бы на Луну, потому что оттуда больше шансов вернуться на Землю.
"Я бы, наверное, хотел полететь на ту планету, с которой бы я смог потом вернуться. В ближайшее время, я думаю, это Луна", - сказал Овчинин на предполетной пресс-конференции, отвечая на вопрос, на какую планету он бы отправился на один день, если бы у него была возможность посетить любую.
Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-26" с Овчининым, другим российским космонавтом Иваном Вагнером
и американским астронавтом Дональдом Петтитом запланирован на 11 сентября. Общая продолжительность миссии на МКС должна составить 202 суток.
Российским космонавтам за время полёта предстоит выполнить более 40 научных экспериментов, три из которых ранее не проводились на станции. В декабре у них запланирован выход в открытый космос.