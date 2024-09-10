https://ria.ru/20240910/ovchinin-1971888338.html

Овчинин: если бы предложили однодневную миссию, полетел бы на Луну

Овчинин: если бы предложили однодневную миссию, полетел бы на Луну - РИА Новости, 10.09.2024

Овчинин: если бы предложили однодневную миссию, полетел бы на Луну

Российский космонавт Алексей Овчинин рассказал, что, если бы ему предложили однодневную миссию на любое небесное тело, полетел бы на Луну, потому что оттуда... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T16:57

2024-09-10T16:57

2024-09-10T16:57

наука

космос - риа наука

луна

земля

алексей овчинин

иван вагнер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153084/53/1530845330_0:129:3182:1919_1920x0_80_0_0_2cd5486c67e385e3c34a362f17626caf.jpg

БАЙКОНУР (Казахстан), 10 сен - РИА Новости. Российский космонавт Алексей Овчинин рассказал, что, если бы ему предложили однодневную миссию на любое небесное тело, полетел бы на Луну, потому что оттуда больше шансов вернуться на Землю. "Я бы, наверное, хотел полететь на ту планету, с которой бы я смог потом вернуться. В ближайшее время, я думаю, это Луна", - сказал Овчинин на предполетной пресс-конференции, отвечая на вопрос, на какую планету он бы отправился на один день, если бы у него была возможность посетить любую. Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-26" с Овчининым, другим российским космонавтом Иваном Вагнером и американским астронавтом Дональдом Петтитом запланирован на 11 сентября. Общая продолжительность миссии на МКС должна составить 202 суток. Российским космонавтам за время полёта предстоит выполнить более 40 научных экспериментов, три из которых ранее не проводились на станции. В декабре у них запланирован выход в открытый космос.

https://ria.ru/20240910/kosmos-1971879565.html

https://ria.ru/20240728/luna-1962454706.html

луна

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, луна, земля, алексей овчинин, иван вагнер