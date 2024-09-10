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В МИД России пообещали ответить на все враждебные действия США - РИА Новости, 10.09.2024
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10:32 10.09.2024 (обновлено: 10:45 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/otvet-1971764433.html
В МИД России пообещали ответить на все враждебные действия США
В МИД России пообещали ответить на все враждебные действия США - РИА Новости, 10.09.2024
В МИД России пообещали ответить на все враждебные действия США
Россия даст ответ на все враждебные действия США, которые ввели санкции против российских СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:32
2024-09-10T10:45
сша
россия
мария захарова
маргарита симоньян
антон анисимов
государственный департамент сша
санкции в отношении россии
санкции сша против "россии сегодня" и rt
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия даст ответ на все враждебные действия США, которые ввели санкции против российских СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В эфире "Соловьев Live" она подчеркнула, что российская сторона правильно проанализирует введенные США санкции и однозначно примет ответные меры. "Еще раз подчеркну: отвечать будем, ответ будет, и они должны будут понимать, что каждое действие против нашей страны не останется без ответа", - сказала также Захарова. Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью". Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA). -0-
https://ria.ru/20240905/zakharova-1970699135.html
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сша, россия, мария захарова, маргарита симоньян, антон анисимов, государственный департамент сша, санкции в отношении россии, санкции сша против "россии сегодня" и rt
США, Россия, Мария Захарова, Маргарита Симоньян, Антон Анисимов, Государственный департамент США, Санкции в отношении России, Санкции США против "России сегодня" и RT
В МИД России пообещали ответить на все враждебные действия США

Захарова: Россия ответит на все враждебные действия США против российских СМИ

© РИА НовостиМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия даст ответ на все враждебные действия США, которые ввели санкции против российских СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В эфире "Соловьев Live" она подчеркнула, что российская сторона правильно проанализирует введенные США санкции и однозначно примет ответные меры.
Захарова об ответе на санкции против Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Захарова предупредила об ответе на санкции США против "России сегодня"
5 сентября, 08:10
"Еще раз подчеркну: отвечать будем, ответ будет, и они должны будут понимать, что каждое действие против нашей страны не останется без ответа", - сказала также Захарова.
Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA). -0-
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
В Кремле рассказали о работе над ответом на санкции против российских СМИ
6 сентября, 13:29
 
СШАРоссияМария ЗахароваМаргарита СимоньянАнтон АнисимовГосударственный департамент СШАСанкции в отношении РоссииСанкции США против "России сегодня" и RT
 
 
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