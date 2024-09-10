https://ria.ru/20240910/opasnost-1971929645.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 10.09.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена седьмой раз в Курской области во вторник, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T19:24

2024-09-10T19:24

2024-09-10T19:24

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

россия

безопасность

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 10 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена седьмой раз в Курской области во вторник, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в ночь на вторник в 1.34 мск. Сигнал был отменён спустя 3 минуты в 1.37. Повторно сигнал был запущен ещё пять раз. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — сообщил Смирнов.

https://ria.ru/20240829/poiski-1969114458.html

курская область

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2024

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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, безопасность, вооруженные силы украины