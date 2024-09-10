https://ria.ru/20240910/opasnost-1971878047.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 10.09.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в пятый раз в Курской области во вторник, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:29
2024-09-10T16:29
2024-09-10T16:29
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968457930_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ac8a5f3d2272875ad8ba123c05033029.jpg
ВОРОНЕЖ, 10 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в пятый раз в Курской области во вторник, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Ракетная опасность в регионе была объявлена в ночь на вторник в 1:34 мск. Сигнал был отменен спустя три минуты в 1:37. Повторно сигнал был запущен еще три раза. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Смирнов.
https://ria.ru/20240829/poiski-1969114458.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968457930_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b24455ae26041b815d4b8b5f99be5ad7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области в пятый раз объявили ракетную опасность