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ООН обвинила Израиль в пренебрежении к жизни палестинцев - РИА Новости, 10.09.2024
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18:47 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/oon-1971923657.html
ООН обвинила Израиль в пренебрежении к жизни палестинцев
ООН обвинила Израиль в пренебрежении к жизни палестинцев - РИА Новости, 10.09.2024
ООН обвинила Израиль в пренебрежении к жизни палестинцев
Смертельный удар израильской армии по лагерю беженцев в Газе предполагает полное пренебрежение к жизням палестинских мирных жителей, говорится в заявлении... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T18:47
2024-09-10T18:47
в мире
израиль
рафах (провинция)
россия
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЖЕНЕВА, 10 сен - РИА Новости. Смертельный удар израильской армии по лагерю беженцев в Газе предполагает полное пренебрежение к жизням палестинских мирных жителей, говорится в заявлении Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Ранее во вторник палестинский телеканал "Аль-Акса" со ссылкой на начальника отдела снабжения гражданской обороны Газы сообщил о гибели по меньшей мере 40 человек в результате израильского удара по району Аль-Маваси, который административно относится к городу Хан-Юнис, пострадали по меньшей мере 60 человек. Как сообщили силы гражданской обороны Газы, израильский удар пришелся по палаткам с внутренне перемещенными лицами. В свою очередь, израильская армия заявила, что ВВС Израиля нанесли удар по командному центру членов ХАМАС. "Израильские силы обороны по-прежнему предпочитают применять оружие большой дальности в этих все более густонаселенных районах, несмотря на неопровержимые доказательства того, что эти средства и методы нанесли непропорциональный ущерб гражданским лицам и гражданской инфраструктуре, что предполагает полное пренебрежение к жизни палестинских мирных жителей", - сказано в документе. В УВКПЧ считают, что даже если члены палестинских вооруженных группировок использовали присутствие гражданских лиц в этих районах в попытке защитить себя от нападения, что было бы нарушением международного гуманитарного права, это не отменяло бы обязательств израильских сил обороны соблюдать основополагающие принципы международного гуманитарного права, касающиеся проведения различия, соразмерности и мер предосторожности при нападении. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли около 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240812/gaza-1965810630.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ООН обвинила Израиль в пренебрежении к жизни палестинцев

ООН: удар Израиля по лагерю беженцев в Газе - пренебрежение к жизни палестинцев

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 10 сен - РИА Новости. Смертельный удар израильской армии по лагерю беженцев в Газе предполагает полное пренебрежение к жизням палестинских мирных жителей, говорится в заявлении Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
Ранее во вторник палестинский телеканал "Аль-Акса" со ссылкой на начальника отдела снабжения гражданской обороны Газы сообщил о гибели по меньшей мере 40 человек в результате израильского удара по району Аль-Маваси, который административно относится к городу Хан-Юнис, пострадали по меньшей мере 60 человек. Как сообщили силы гражданской обороны Газы, израильский удар пришелся по палаткам с внутренне перемещенными лицами. В свою очередь, израильская армия заявила, что ВВС Израиля нанесли удар по командному центру членов ХАМАС.
На месте израильского удара по школе в Газе - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Генсек ООН осудил израильский удар по школе в секторе Газа
12 августа, 21:29
"Израильские силы обороны по-прежнему предпочитают применять оружие большой дальности в этих все более густонаселенных районах, несмотря на неопровержимые доказательства того, что эти средства и методы нанесли непропорциональный ущерб гражданским лицам и гражданской инфраструктуре, что предполагает полное пренебрежение к жизни палестинских мирных жителей", - сказано в документе.
В УВКПЧ считают, что даже если члены палестинских вооруженных группировок использовали присутствие гражданских лиц в этих районах в попытке защитить себя от нападения, что было бы нарушением международного гуманитарного права, это не отменяло бы обязательств израильских сил обороны соблюдать основополагающие принципы международного гуманитарного права, касающиеся проведения различия, соразмерности и мер предосторожности при нападении.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли около 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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Вчера, 14:27
 
В миреИзраильРафах (провинция)РоссияХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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