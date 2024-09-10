https://ria.ru/20240910/oon-1971923657.html

ООН обвинила Израиль в пренебрежении к жизни палестинцев

ООН обвинила Израиль в пренебрежении к жизни палестинцев - РИА Новости, 10.09.2024

ООН обвинила Израиль в пренебрежении к жизни палестинцев

Смертельный удар израильской армии по лагерю беженцев в Газе предполагает полное пренебрежение к жизням палестинских мирных жителей, говорится в заявлении... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T18:47

2024-09-10T18:47

2024-09-10T18:47

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 10 сен - РИА Новости. Смертельный удар израильской армии по лагерю беженцев в Газе предполагает полное пренебрежение к жизням палестинских мирных жителей, говорится в заявлении Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Ранее во вторник палестинский телеканал "Аль-Акса" со ссылкой на начальника отдела снабжения гражданской обороны Газы сообщил о гибели по меньшей мере 40 человек в результате израильского удара по району Аль-Маваси, который административно относится к городу Хан-Юнис, пострадали по меньшей мере 60 человек. Как сообщили силы гражданской обороны Газы, израильский удар пришелся по палаткам с внутренне перемещенными лицами. В свою очередь, израильская армия заявила, что ВВС Израиля нанесли удар по командному центру членов ХАМАС. "Израильские силы обороны по-прежнему предпочитают применять оружие большой дальности в этих все более густонаселенных районах, несмотря на неопровержимые доказательства того, что эти средства и методы нанесли непропорциональный ущерб гражданским лицам и гражданской инфраструктуре, что предполагает полное пренебрежение к жизни палестинских мирных жителей", - сказано в документе. В УВКПЧ считают, что даже если члены палестинских вооруженных группировок использовали присутствие гражданских лиц в этих районах в попытке защитить себя от нападения, что было бы нарушением международного гуманитарного права, это не отменяло бы обязательств израильских сил обороны соблюдать основополагающие принципы международного гуманитарного права, касающиеся проведения различия, соразмерности и мер предосторожности при нападении. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли около 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240812/gaza-1965810630.html

https://ria.ru/20240910/gaza-1971832184.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году