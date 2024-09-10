https://ria.ru/20240910/omsk-1971858699.html

В Омске чиновников заподозрили в афере с китайским внедорожником

В Омске чиновников заподозрили в афере с китайским внедорожником - РИА Новости, 10.09.2024

В Омске чиновников заподозрили в афере с китайским внедорожником

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено против директора дома-интерната в Омске и должностных лиц областного министерства труда и... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T15:50

2024-09-10T15:50

2024-09-10T15:50

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ОМСК, 10 сен - РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено против директора дома-интерната в Омске и должностных лиц областного министерства труда и социального развития из-за незаконного приобретения машины стоимостью свыше 3,3 миллиона рублей, сообщило региональное управление СК РФ. Как отмечается в релизе, дело по пп. "в", "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц) возбуждено против директора автономного стационарного учреждения социального обслуживания "Омский дом-интернат" и должностных лиц минтруда Омской области. "По версии следствия, фигуранты, действуя из личной заинтересованности… приобрели за счет источников внебюджетного финансирования дома-интерната автомобиль стоимостью 3 миллиона 365 тысяч рублей и передали его в оперативное управление другому казенному социальному учреждению Омской области, существенно нарушив интересы дома-интерната и его постояльцев, нуждающихся в социальной защите", - говорится в сообщении. Как добавили РИА Новости в ведомстве, суд удовлетворил ходатайство следствия и до 31 октября отправил под домашний арест 70-летнего директора дома-интерната Владимира Метлицкого. А в пресс-службе региональной прокуратуры агентству уточнили, что от одного соцучреждения передали другому китайский внедорожник HAVAL F7.

https://ria.ru/20240904/ubiystvo-1970464346.html

https://ria.ru/20240909/sud-1971604884.html

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происшествия, россия, омская область, омск, следственный комитет россии (ск рф)