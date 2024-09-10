Рейтинг@Mail.ru
В Омске чиновников заподозрили в афере с китайским внедорожником - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/omsk-1971858699.html
В Омске чиновников заподозрили в афере с китайским внедорожником
В Омске чиновников заподозрили в афере с китайским внедорожником - РИА Новости, 10.09.2024
В Омске чиновников заподозрили в афере с китайским внедорожником
Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено против директора дома-интерната в Омске и должностных лиц областного министерства труда и... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:50
2024-09-10T15:50
происшествия
россия
омская область
омск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
ОМСК, 10 сен - РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено против директора дома-интерната в Омске и должностных лиц областного министерства труда и социального развития из-за незаконного приобретения машины стоимостью свыше 3,3 миллиона рублей, сообщило региональное управление СК РФ. Как отмечается в релизе, дело по пп. "в", "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц) возбуждено против директора автономного стационарного учреждения социального обслуживания "Омский дом-интернат" и должностных лиц минтруда Омской области. "По версии следствия, фигуранты, действуя из личной заинтересованности… приобрели за счет источников внебюджетного финансирования дома-интерната автомобиль стоимостью 3 миллиона 365 тысяч рублей и передали его в оперативное управление другому казенному социальному учреждению Омской области, существенно нарушив интересы дома-интерната и его постояльцев, нуждающихся в социальной защите", - говорится в сообщении. Как добавили РИА Новости в ведомстве, суд удовлетворил ходатайство следствия и до 31 октября отправил под домашний арест 70-летнего директора дома-интерната Владимира Метлицкого. А в пресс-службе региональной прокуратуры агентству уточнили, что от одного соцучреждения передали другому китайский внедорожник HAVAL F7.
https://ria.ru/20240904/ubiystvo-1970464346.html
https://ria.ru/20240909/sud-1971604884.html
россия
омская область
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, омская область, омск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Омская область, Омск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омске чиновников заподозрили в афере с китайским внедорожником

В Омске чиновников заподозрили в афере с китайским внедорожником за 3,3 млн

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 10 сен - РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено против директора дома-интерната в Омске и должностных лиц областного министерства труда и социального развития из-за незаконного приобретения машины стоимостью свыше 3,3 миллиона рублей, сообщило региональное управление СК РФ.
Как отмечается в релизе, дело по пп. "в", "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц) возбуждено против директора автономного стационарного учреждения социального обслуживания "Омский дом-интернат" и должностных лиц минтруда Омской области.
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Жителю Омской области грозит пять лет колонии за убийство кошки
4 сентября, 11:37
"По версии следствия, фигуранты, действуя из личной заинтересованности… приобрели за счет источников внебюджетного финансирования дома-интерната автомобиль стоимостью 3 миллиона 365 тысяч рублей и передали его в оперативное управление другому казенному социальному учреждению Омской области, существенно нарушив интересы дома-интерната и его постояльцев, нуждающихся в социальной защите", - говорится в сообщении.
Как добавили РИА Новости в ведомстве, суд удовлетворил ходатайство следствия и до 31 октября отправил под домашний арест 70-летнего директора дома-интерната Владимира Метлицкого.
А в пресс-службе региональной прокуратуры агентству уточнили, что от одного соцучреждения передали другому китайский внедорожник HAVAL F7.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Житель Омска получил 19 лет колонии за убийство беременной жены
9 сентября, 14:14
 
ПроисшествияРоссияОмская областьОмскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала