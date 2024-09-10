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Украинские войска вновь сбросили взрывоопасные предметы на Горловку
Украинские войска вновь сбросили взрывоопасные предметы на Горловку - РИА Новости, 10.09.2024
Украинские войска вновь сбросили взрывоопасные предметы на Горловку
Украинские войска вновь сбросили взрывоопасные предметы с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Горловку, сообщило во вторник представительство ДНР в... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T21:55
2024-09-10T21:55
2024-09-10T21:55
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горловка
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иван приходько
сцкк
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска вновь сбросили взрывоопасные предметы с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Горловку, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 20.50 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА; 21.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в публикации ведомства в Telegram-канале. Ранее во вторник представительство заявляло, что ВСУ в 9.45 и 12.50 сбросили взрывоопасные предметы с дронов на центр Горловки, а в 19.00 - на Никитовский район города. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате сброса боеприпаса на поселок шахты имени Н. А. Изотова в Никитовском районе был уничтожен легковой гражданский автомобиль. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Украинские войска вновь сбросили взрывоопасные предметы на Горловку
Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с дронов на Горловку