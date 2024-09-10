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Украинские войска вновь сбросили взрывоопасные предметы на Горловку - РИА Новости, 10.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:55 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/obstrel-1971945784.html
Украинские войска вновь сбросили взрывоопасные предметы на Горловку
Украинские войска вновь сбросили взрывоопасные предметы на Горловку - РИА Новости, 10.09.2024
Украинские войска вновь сбросили взрывоопасные предметы на Горловку
Украинские войска вновь сбросили взрывоопасные предметы с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Горловку, сообщило во вторник представительство ДНР в... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T21:55
2024-09-10T21:55
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска вновь сбросили взрывоопасные предметы с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Горловку, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 20.50 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА; 21.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в публикации ведомства в Telegram-канале. Ранее во вторник представительство заявляло, что ВСУ в 9.45 и 12.50 сбросили взрывоопасные предметы с дронов на центр Горловки, а в 19.00 - на Никитовский район города. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате сброса боеприпаса на поселок шахты имени Н. А. Изотова в Никитовском районе был уничтожен легковой гражданский автомобиль. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
Украинские войска вновь сбросили взрывоопасные предметы на Горловку

Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с дронов на Горловку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска вновь сбросили взрывоопасные предметы с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Горловку, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 20.50 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА; 21.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Ранее во вторник представительство заявляло, что ВСУ в 9.45 и 12.50 сбросили взрывоопасные предметы с дронов на центр Горловки, а в 19.00 - на Никитовский район города.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате сброса боеприпаса на поселок шахты имени Н. А. Изотова в Никитовском районе был уничтожен легковой гражданский автомобиль.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСЦККВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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