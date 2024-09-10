https://ria.ru/20240910/obstrel-1971822451.html
ВСУ нанесли удар по частному дому в Белгородской области, ранен человек
ВСУ нанесли удар по частному дому в Белгородской области, ранен человек - РИА Новости, 10.09.2024
ВСУ нанесли удар по частному дому в Белгородской области, ранен человек
Житель села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области ранен в результате атаки украинского дрона, госпитализация не потребовалась, сообщил... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T13:35
2024-09-10T13:35
2024-09-10T13:35
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БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Житель села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области ранен в результате атаки украинского дрона, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ с помощью БПЛА нанесли удар по частному дому в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Ранен один мирный житель. Пострадавший с минно-взрывной травмой и баротравмой самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи он доставлен в городскую больницу №2 г. Белгорода бригадой СМП. Госпитализация не потребовалась, дальнейшее лечение мужчина продолжит амбулаторно", - написал Гладков. Он добавил, что в результате взрыва в доме повреждена кровля, информация о последствиях уточняется. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240909/obstrel-1971700944.html
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РИА Новости
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ВСУ нанесли удар по частному дому в Белгородской области, ранен человек
Белгородский губернатор Гладков сообщил о ранении жителя села Новая Таволжанка