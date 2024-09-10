Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по частному дому в Белгородской области, ранен человек - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:35 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/obstrel-1971822451.html
ВСУ нанесли удар по частному дому в Белгородской области, ранен человек
ВСУ нанесли удар по частному дому в Белгородской области, ранен человек - РИА Новости, 10.09.2024
ВСУ нанесли удар по частному дому в Белгородской области, ранен человек
Житель села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области ранен в результате атаки украинского дрона, госпитализация не потребовалась, сообщил... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T13:35
2024-09-10T13:35
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959692568_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6680b60e3aa84a5a295a4717bede35f6.jpg
БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Житель села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области ранен в результате атаки украинского дрона, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ с помощью БПЛА нанесли удар по частному дому в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Ранен один мирный житель. Пострадавший с минно-взрывной травмой и баротравмой самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи он доставлен в городскую больницу №2 г. Белгорода бригадой СМП. Госпитализация не потребовалась, дальнейшее лечение мужчина продолжит амбулаторно", - написал Гладков. Он добавил, что в результате взрыва в доме повреждена кровля, информация о последствиях уточняется. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240909/obstrel-1971700944.html
https://ria.ru/20240513/belgorod-1945646235.html
белгородская область
белгород
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959692568_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2aa2b9b11321a2121c810cd8a06fba9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгород, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удар по частному дому в Белгородской области, ранен человек

Белгородский губернатор Гладков сообщил о ранении жителя села Новая Таволжанка

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в селе Новая Таволжанка
Последствия артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в селе Новая Таволжанка - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в селе Новая Таволжанка. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Житель села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области ранен в результате атаки украинского дрона, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"ВСУ с помощью БПЛА нанесли удар по частному дому в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Ранен один мирный житель. Пострадавший с минно-взрывной травмой и баротравмой самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи он доставлен в городскую больницу №2 г. Белгорода бригадой СМП. Госпитализация не потребовалась, дальнейшее лечение мужчина продолжит амбулаторно", - написал Гладков.
Фрагмент снаряда после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
ВСУ обстреляли из РСЗО белгородское село
9 сентября, 20:51
Он добавил, что в результате взрыва в доме повреждена кровля, информация о последствиях уточняется.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
Сотрудник противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
ВСУ атаковали Белгород двумя беспилотниками
13 мая, 16:33
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородХарьковская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала