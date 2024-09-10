https://ria.ru/20240910/obstrel-1971822451.html

ВСУ нанесли удар по частному дому в Белгородской области, ранен человек

ВСУ нанесли удар по частному дому в Белгородской области, ранен человек - РИА Новости, 10.09.2024

ВСУ нанесли удар по частному дому в Белгородской области, ранен человек

Житель села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области ранен в результате атаки украинского дрона, госпитализация не потребовалась, сообщил... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T13:35

2024-09-10T13:35

2024-09-10T13:35

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

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харьковская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Житель села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области ранен в результате атаки украинского дрона, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ с помощью БПЛА нанесли удар по частному дому в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Ранен один мирный житель. Пострадавший с минно-взрывной травмой и баротравмой самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи он доставлен в городскую больницу №2 г. Белгорода бригадой СМП. Госпитализация не потребовалась, дальнейшее лечение мужчина продолжит амбулаторно", - написал Гладков. Он добавил, что в результате взрыва в доме повреждена кровля, информация о последствиях уточняется. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240909/obstrel-1971700944.html

https://ria.ru/20240513/belgorod-1945646235.html

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Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, белгород, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины