https://ria.ru/20240910/obstrel-1971761361.html

Украинская армия за сутки нанесла 30 ударов по Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 30 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 10.09.2024

Украинская армия за сутки нанесла 30 ударов по Херсонской области

Украинская армия за минувшие сутки нанесла 30 артиллерийских ударов по девяти населённым пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T10:10

2024-09-10T10:10

2024-09-10T10:10

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вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 10 сен - РИА Новости. Украинская армия за минувшие сутки нанесла 30 артиллерийских ударов по девяти населённым пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террор в отношении левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населённым пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. Ещё 11 ударов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Под огонь попали девять населённых пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись Горностаевка, Алешки, Каховка, Днепряны, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Казачьи Лагеря, Новая Маячка, Саги. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240909/obstrel-1971700944.html

https://ria.ru/20240909/vsu-1971597665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепр (город), херсонская область , россия, вооруженные силы украины