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Украинская армия за сутки нанесла 30 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 10.09.2024
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10:10 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/obstrel-1971761361.html
Украинская армия за сутки нанесла 30 ударов по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 30 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 10.09.2024
Украинская армия за сутки нанесла 30 ударов по Херсонской области
Украинская армия за минувшие сутки нанесла 30 артиллерийских ударов по девяти населённым пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:10
2024-09-10T10:10
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ГЕНИЧЕСК, 10 сен - РИА Новости. Украинская армия за минувшие сутки нанесла 30 артиллерийских ударов по девяти населённым пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террор в отношении левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населённым пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. Ещё 11 ударов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Под огонь попали девять населённых пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись Горностаевка, Алешки, Каховка, Днепряны, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Казачьи Лагеря, Новая Маячка, Саги. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240909/obstrel-1971700944.html
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в мире, днепр (город), херсонская область , россия, вооруженные силы украины
В мире, Днепр (город), Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
Украинская армия за сутки нанесла 30 ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки обстреляли девять населенных пунктов левого берега Днепра

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 10 сен - РИА Новости. Украинская армия за минувшие сутки нанесла 30 артиллерийских ударов по девяти населённым пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает террор в отношении левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населённым пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. Ещё 11 ударов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Под огонь попали девять населённых пунктов области", - сообщил источник.
Фрагмент снаряда после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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Обстрелам украинской армии подверглись Горностаевка, Алешки, Каховка, Днепряны, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Казачьи Лагеря, Новая Маячка, Саги.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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В миреДнепр (город)Херсонская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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