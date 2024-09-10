https://ria.ru/20240910/novosibirsk-1971792964.html

В Новосибирске возбудили дело о захвате заложников

В Новосибирске возбудили дело о захвате заложников - РИА Новости, 10.09.2024

В Новосибирске возбудили дело о захвате заложников

Следователи СК возбудили уголовное дело о захвате заложников в Заельцовском районе Новосибирска, где пьяный мужчина ночью удерживал в квартире женщину с тремя... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T11:58

2024-09-10T11:58

2024-09-10T11:58

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НОВОСИБИРСК, 10 сен – РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело о захвате заложников в Заельцовском районе Новосибирска, где пьяный мужчина ночью удерживал в квартире женщину с тремя детьми, сообщило СУСК РФ по Новосибирской области. "Десятого сентября текущего года в ночное время поступило сообщение о том, что в одной из квартир, расположенной на улице Жуковского в городе Новосибирске, мужчина, угрожая применением оружия, незаконно удерживает женщину и троих ее несовершеннолетних детей. По данному факту следственными органами СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "г", д", "ж" части 2 статьи 206 УК РФ (захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в отношении двух и более лиц)", - говорится в сообщении. По версии следствия, проживающий в этой квартире ранее судимый 37-летний мужчина в состоянии опьянения "с целью понуждения представителей власти передать ему денежные средства" захватил и удерживал свою сожительницу и ее троих детей в возрасте от 12 до 13 лет. "В результате совместных действий сотрудников правоохранительных органов гражданин был задержан, женщина и ее несовершеннолетние дети не пострадали", - отметили в следственном управлении. Фигурант по делу задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения. В свою очередь в прокуратуре Новосибирской области сообщили, что нетрезвый мужчина требовал от властей передать ему 3 миллиона рублей и, угрожая оружием, захватил и удерживал сожительницу с детьми. Прокуратура признала законным и контролирует ход расследования уголовного дела. Дети временно помещены в местный центр социальной помощи семье и детям.

https://ria.ru/20240906/novosibirsk-1970998591.html

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происшествия, жилье, россия, новосибирская область, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф)