В Новосибирске откроется выставка трофейной военной техники НАТО
В Новосибирске 13 сентября откроется выставка трофейной военной техники НАТО
Танк Abrams на выставке трофейной техники. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 10 сен – РИА Новости. Выставка трофейного вооружения и военной техники стран НАТО, уничтоженная и захваченная военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе специальной военной операции, откроется в Новосибирске 13 сентября и проработает до 22 сентября, сообщает во вторник пресс-служба Центрального военного округа.
"Утвержден график остановок выставки трофейной военной техники на ближайший месяц: Новосибирск, затем Сургут и Новый Уренгой. Жители этих городов давно ждут возможности увидеть захваченные в ходе СВО машины. Уверен, экспозиция оставит сильные впечатления у каждого посетителя", - привели в пресс-службе слова полпреда президента в УрФО, врио секретаря генсовета партии "Единая Россия" Владимира Якушева.
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Во вторник выставка последний день работает в Горно-Алтайске. Путь до Новосибирска экспонаты преодолеют на автомобильных тралах в сопровождении экипажей военной полиции Центрального военного округа.
В Новосибирске передвижная экспозиция "Сила V правде - гордость и победа" будет работать на площади Пименова с 13 по 22 сентября для все желающих с 10.00 до 21.00 по местному времени.
Единственная в России передвижная выставка трофейной техники НАТО "Сила V правде – гордость и победа" – совместный проект Центрального военного округа, партии "Единая Россия", полпредства в УрФО и правительств регионов. Она уже посетила шесть регионов страны, ее гостями стали свыше 670 тысяч человек.
На уличной экспозиции будут представлены захваченные образцы западной военной техники: танк Abrams, бронетранспортеры М113, Kirpi, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff и другие. Также желающие смогут познакомиться с 40 образцами ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе 7,62-миллиметровым пистолетом и пулеметом Браунинга (США), 5,56-миллиметровой штурмовой винтовкой М-16 (США), украинским 40-миллиметровым гранатометом УАГ-40, элементами противотанковых комплексов Javelin (США) и NLAW (Швеция).