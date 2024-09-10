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В Новосибирске откроется выставка трофейной военной техники НАТО - РИА Новости, 10.09.2024
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08:52 10.09.2024 (обновлено: 08:56 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/novosibirsk-1971745571.html
В Новосибирске откроется выставка трофейной военной техники НАТО
В Новосибирске откроется выставка трофейной военной техники НАТО - РИА Новости, 10.09.2024
В Новосибирске откроется выставка трофейной военной техники НАТО
Выставка трофейного вооружения и военной техники стран НАТО, уничтоженная и захваченная военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе специальной военной... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T08:52
2024-09-10T08:56
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НОВОСИБИРСК, 10 сен – РИА Новости. Выставка трофейного вооружения и военной техники стран НАТО, уничтоженная и захваченная военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе специальной военной операции, откроется в Новосибирске 13 сентября и проработает до 22 сентября, сообщает во вторник пресс-служба Центрального военного округа. "Утвержден график остановок выставки трофейной военной техники на ближайший месяц: Новосибирск, затем Сургут и Новый Уренгой. Жители этих городов давно ждут возможности увидеть захваченные в ходе СВО машины. Уверен, экспозиция оставит сильные впечатления у каждого посетителя", - привели в пресс-службе слова полпреда президента в УрФО, врио секретаря генсовета партии "Единая Россия" Владимира Якушева. Во вторник выставка последний день работает в Горно-Алтайске. Путь до Новосибирска экспонаты преодолеют на автомобильных тралах в сопровождении экипажей военной полиции Центрального военного округа. В Новосибирске передвижная экспозиция "Сила V правде - гордость и победа" будет работать на площади Пименова с 13 по 22 сентября для все желающих с 10.00 до 21.00 по местному времени. Единственная в России передвижная выставка трофейной техники НАТО "Сила V правде – гордость и победа" – совместный проект Центрального военного округа, партии "Единая Россия", полпредства в УрФО и правительств регионов. Она уже посетила шесть регионов страны, ее гостями стали свыше 670 тысяч человек. На уличной экспозиции будут представлены захваченные образцы западной военной техники: танк Abrams, бронетранспортеры М113, Kirpi, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff и другие. Также желающие смогут познакомиться с 40 образцами ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе 7,62-миллиметровым пистолетом и пулеметом Браунинга (США), 5,56-миллиметровой штурмовой винтовкой М-16 (США), украинским 40-миллиметровым гранатометом УАГ-40, элементами противотанковых комплексов Javelin (США) и NLAW (Швеция).
https://ria.ru/20240822/vystavka-1967694746.html
https://ria.ru/20240806/nato-1964335846.html
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новосибирск, сша, сургут, владимир якушев, нато, единая россия, безопасность
Новосибирск, США, Сургут, Владимир Якушев, НАТО, Единая Россия, Безопасность
В Новосибирске откроется выставка трофейной военной техники НАТО

В Новосибирске 13 сентября откроется выставка трофейной военной техники НАТО

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкТанк Abrams на выставке трофейной техники
Танк Abrams на выставке трофейной техники - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Танк Abrams на выставке трофейной техники. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 10 сен – РИА Новости. Выставка трофейного вооружения и военной техники стран НАТО, уничтоженная и захваченная военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе специальной военной операции, откроется в Новосибирске 13 сентября и проработает до 22 сентября, сообщает во вторник пресс-служба Центрального военного округа.
"Утвержден график остановок выставки трофейной военной техники на ближайший месяц: Новосибирск, затем Сургут и Новый Уренгой. Жители этих городов давно ждут возможности увидеть захваченные в ходе СВО машины. Уверен, экспозиция оставит сильные впечатления у каждого посетителя", - привели в пресс-службе слова полпреда президента в УрФО, врио секретаря генсовета партии "Единая Россия" Владимира Якушева.
Выставка Сила V правде - гордость и победа трофейной техники НАТО, уничтоженной и захваченной военнослужащими группировки войск Центр в ходе специальной военной операции, в городе Кемерово. 22 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
В Кемерово открылась выставка трофейного вооружения стран НАТО
22 августа, 06:04
Во вторник выставка последний день работает в Горно-Алтайске. Путь до Новосибирска экспонаты преодолеют на автомобильных тралах в сопровождении экипажей военной полиции Центрального военного округа.
В Новосибирске передвижная экспозиция "Сила V правде - гордость и победа" будет работать на площади Пименова с 13 по 22 сентября для все желающих с 10.00 до 21.00 по местному времени.
Единственная в России передвижная выставка трофейной техники НАТО "Сила V правде – гордость и победа" – совместный проект Центрального военного округа, партии "Единая Россия", полпредства в УрФО и правительств регионов. Она уже посетила шесть регионов страны, ее гостями стали свыше 670 тысяч человек.
На уличной экспозиции будут представлены захваченные образцы западной военной техники: танк Abrams, бронетранспортеры М113, Kirpi, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff и другие. Также желающие смогут познакомиться с 40 образцами ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе 7,62-миллиметровым пистолетом и пулеметом Браунинга (США), 5,56-миллиметровой штурмовой винтовкой М-16 (США), украинским 40-миллиметровым гранатометом УАГ-40, элементами противотанковых комплексов Javelin (США) и NLAW (Швеция).
Выставка трофейной техники в Тюмени - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
На выставку трофейной техники НАТО в Тюмени пришло рекордное число гостей
6 августа, 10:23
 
НовосибирскСШАСургутВладимир ЯкушевНАТОЕдиная РоссияБезопасность
 
 
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