https://ria.ru/20240910/novosibirsk-1971745571.html

В Новосибирске откроется выставка трофейной военной техники НАТО

В Новосибирске откроется выставка трофейной военной техники НАТО - РИА Новости, 10.09.2024

В Новосибирске откроется выставка трофейной военной техники НАТО

Выставка трофейного вооружения и военной техники стран НАТО, уничтоженная и захваченная военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе специальной военной... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T08:52

2024-09-10T08:52

2024-09-10T08:56

новосибирск

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сургут

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безопасность

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НОВОСИБИРСК, 10 сен – РИА Новости. Выставка трофейного вооружения и военной техники стран НАТО, уничтоженная и захваченная военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе специальной военной операции, откроется в Новосибирске 13 сентября и проработает до 22 сентября, сообщает во вторник пресс-служба Центрального военного округа. "Утвержден график остановок выставки трофейной военной техники на ближайший месяц: Новосибирск, затем Сургут и Новый Уренгой. Жители этих городов давно ждут возможности увидеть захваченные в ходе СВО машины. Уверен, экспозиция оставит сильные впечатления у каждого посетителя", - привели в пресс-службе слова полпреда президента в УрФО, врио секретаря генсовета партии "Единая Россия" Владимира Якушева. Во вторник выставка последний день работает в Горно-Алтайске. Путь до Новосибирска экспонаты преодолеют на автомобильных тралах в сопровождении экипажей военной полиции Центрального военного округа. В Новосибирске передвижная экспозиция "Сила V правде - гордость и победа" будет работать на площади Пименова с 13 по 22 сентября для все желающих с 10.00 до 21.00 по местному времени. Единственная в России передвижная выставка трофейной техники НАТО "Сила V правде – гордость и победа" – совместный проект Центрального военного округа, партии "Единая Россия", полпредства в УрФО и правительств регионов. Она уже посетила шесть регионов страны, ее гостями стали свыше 670 тысяч человек. На уличной экспозиции будут представлены захваченные образцы западной военной техники: танк Abrams, бронетранспортеры М113, Kirpi, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff и другие. Также желающие смогут познакомиться с 40 образцами ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе 7,62-миллиметровым пистолетом и пулеметом Браунинга (США), 5,56-миллиметровой штурмовой винтовкой М-16 (США), украинским 40-миллиметровым гранатометом УАГ-40, элементами противотанковых комплексов Javelin (США) и NLAW (Швеция).

https://ria.ru/20240822/vystavka-1967694746.html

https://ria.ru/20240806/nato-1964335846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новосибирск, сша, сургут, владимир якушев, нато, единая россия, безопасность