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"Самый крупный провал". В Германии высказались об освобождении Новогродовки - РИА Новости, 10.09.2024
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09:00 10.09.2024 (обновлено: 10:38 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/novogrodovka-1971746452.html
"Самый крупный провал". В Германии высказались об освобождении Новогродовки
"Самый крупный провал". В Германии высказались об освобождении Новогродовки - РИА Новости, 10.09.2024
"Самый крупный провал". В Германии высказались об освобождении Новогродовки
Освобождение Новогродовки стало крупным провалом Вооруженных сил Украины, пожаловался немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T09:00
2024-09-10T10:38
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Освобождение Новогродовки стало крупным провалом Вооруженных сил Украины, пожаловался немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X.&quot;Трехдневная потеря Новогродовки украинскими военными — один из крупных стратегических и тактических провалов в этом году. Возможно, самый крупный&quot;, — посетовал корреспондент.Об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" Новогродовки министерство сообщило 8 сентября.Новогродовка (Красноармейское направление) — город, расположенный на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Красноармейск (украинское название — Покровск) — один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР. Помимо этого, армия получит возможность вести наступление в тыл Кураховской группировке ВСУ.
https://ria.ru/20240909/ssha-1971659835.html
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в мире, германия, красноармейск, покровск, вооруженные силы украины, украина, политика, вооруженные силы рф
В мире, Германия, Красноармейск, Покровск, Вооруженные силы Украины, Украина, Политика, Вооруженные силы РФ
"Самый крупный провал". В Германии высказались об освобождении Новогродовки

Немецкий журналист Репке назвал сдачу Новогродовки крупным провалом ВСУ

© Минобороны РоссииРасчеты реактивных систем залпового огня "Град" российской группировки войск "Запад" уничтожили технику и группу пехоты ВСУ на купянском участке фронта
Расчеты реактивных систем залпового огня Град российской группировки войск Запад уничтожили технику и группу пехоты ВСУ на купянском участке фронта - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Минобороны России
Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" российской группировки войск "Запад" уничтожили технику и группу пехоты ВСУ на купянском участке фронта. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Освобождение Новогродовки стало крупным провалом Вооруженных сил Украины, пожаловался немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X.
«

"Трехдневная потеря Новогродовки украинскими военными — один из крупных стратегических и тактических провалов в этом году. Возможно, самый крупный", — посетовал корреспондент.

Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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Вчера, 17:17
Об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" Новогродовки министерство сообщило 8 сентября.
Новогродовка (Красноармейское направление) — город, расположенный на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Красноармейск (украинское название — Покровск) — один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР. Помимо этого, армия получит возможность вести наступление в тыл Кураховской группировке ВСУ.
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