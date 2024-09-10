https://ria.ru/20240910/novogrodovka-1971746452.html

"Самый крупный провал". В Германии высказались об освобождении Новогродовки

"Самый крупный провал". В Германии высказались об освобождении Новогродовки - РИА Новости, 10.09.2024

"Самый крупный провал". В Германии высказались об освобождении Новогродовки

Освобождение Новогродовки стало крупным провалом Вооруженных сил Украины, пожаловался немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T09:00

2024-09-10T09:00

2024-09-10T10:38

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Освобождение Новогродовки стало крупным провалом Вооруженных сил Украины, пожаловался немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X."Трехдневная потеря Новогродовки украинскими военными — один из крупных стратегических и тактических провалов в этом году. Возможно, самый крупный", — посетовал корреспондент.Об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" Новогродовки министерство сообщило 8 сентября.Новогродовка (Красноармейское направление) — город, расположенный на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Красноармейск (украинское название — Покровск) — один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР. Помимо этого, армия получит возможность вести наступление в тыл Кураховской группировке ВСУ.

https://ria.ru/20240909/ssha-1971659835.html

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