https://ria.ru/20240910/novogrodovka-1971746452.html
"Самый крупный провал". В Германии высказались об освобождении Новогродовки
"Самый крупный провал". В Германии высказались об освобождении Новогродовки - РИА Новости, 10.09.2024
"Самый крупный провал". В Германии высказались об освобождении Новогродовки
Освобождение Новогродовки стало крупным провалом Вооруженных сил Украины, пожаловался немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T09:00
2024-09-10T09:00
2024-09-10T10:38
в мире
германия
красноармейск
покровск
вооруженные силы украины
украина
политика
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969423376_0:0:1899:1068_1920x0_80_0_0_a12736218783373d2d5610c8f9cd69b8.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Освобождение Новогродовки стало крупным провалом Вооруженных сил Украины, пожаловался немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X."Трехдневная потеря Новогродовки украинскими военными — один из крупных стратегических и тактических провалов в этом году. Возможно, самый крупный", — посетовал корреспондент.Об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" Новогродовки министерство сообщило 8 сентября.Новогродовка (Красноармейское направление) — город, расположенный на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Красноармейск (украинское название — Покровск) — один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР. Помимо этого, армия получит возможность вести наступление в тыл Кураховской группировке ВСУ.
https://ria.ru/20240909/ssha-1971659835.html
https://ria.ru/20240909/okhota-1971536031.html
германия
красноармейск
покровск
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969423376_230:0:1654:1068_1920x0_80_0_0_806d68fd6c77a2abddd225b7132a03aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, красноармейск, покровск, вооруженные силы украины, украина, политика, вооруженные силы рф
В мире, Германия, Красноармейск, Покровск, Вооруженные силы Украины, Украина, Политика, Вооруженные силы РФ
"Самый крупный провал". В Германии высказались об освобождении Новогродовки
Немецкий журналист Репке назвал сдачу Новогродовки крупным провалом ВСУ