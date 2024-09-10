https://ria.ru/20240910/nefteprovod-1971737492.html

При возгорании на нефтепроводе в Оренбургской области погибли два человека

При возгорании на нефтепроводе в Оренбургской области погибли два человека - РИА Новости, 10.09.2024

При возгорании на нефтепроводе в Оренбургской области погибли два человека

Два человека погибли при возгорании на нефтепроводе в Курсанаевском районе Оренбургской области, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T07:11

2024-09-10T07:11

2024-09-10T12:03

оренбургская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971763634_0:230:933:755_1920x0_80_0_0_42d4e77bd558aeebde299d9202a12de2.jpg

УФА, 10 сен — РИА Новости. Два человека погибли при возгорании на нефтепроводе в Курсанаевском районе Оренбургской области, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале."По поручению прокурора Оренбургской области Руслана Медведева прокуратурой Курманаевского района организованы проверочные мероприятия по факту возгорания трубопровода на территории Гаршинского месторождения, в результате которого погибли два человека", — говорится в сообщении.На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района Иван Вялых. В рамках организованной проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям (бездействию) уполномоченных органов, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240909/pozhar-1971513814.html

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оренбургская область, происшествия