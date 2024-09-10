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При возгорании на нефтепроводе в Оренбургской области погибли два человека - РИА Новости, 10.09.2024
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07:11 10.09.2024 (обновлено: 12:03 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/nefteprovod-1971737492.html
При возгорании на нефтепроводе в Оренбургской области погибли два человека
При возгорании на нефтепроводе в Оренбургской области погибли два человека - РИА Новости, 10.09.2024
При возгорании на нефтепроводе в Оренбургской области погибли два человека
Два человека погибли при возгорании на нефтепроводе в Курсанаевском районе Оренбургской области, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T07:11
2024-09-10T12:03
оренбургская область
происшествия
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УФА, 10 сен — РИА Новости. Два человека погибли при возгорании на нефтепроводе в Курсанаевском районе Оренбургской области, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.&quot;По поручению прокурора Оренбургской области Руслана Медведева прокуратурой Курманаевского района организованы проверочные мероприятия по факту возгорания трубопровода на территории Гаршинского месторождения, в результате которого погибли два человека&quot;, — говорится в сообщении.На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района Иван Вялых. В рамках организованной проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям (бездействию) уполномоченных органов, добавили в ведомстве.
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оренбургская область, происшествия
Оренбургская область, Происшествия
При возгорании на нефтепроводе в Оренбургской области погибли два человека

Прокуратура Оренбуржья: при возгорании на нефтепроводе погибли два человека

© Фото : Прокуратура Оренбургской области/TelegramВозгорание на нефтепроводе в Курманаевском районе Оренбургской области
Возгорание на нефтепроводе в Курманаевском районе Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото : Прокуратура Оренбургской области/Telegram
Возгорание на нефтепроводе в Курманаевском районе Оренбургской области
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УФА, 10 сен — РИА Новости. Два человека погибли при возгорании на нефтепроводе в Курсанаевском районе Оренбургской области, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.
«

"По поручению прокурора Оренбургской области Руслана Медведева прокуратурой Курманаевского района организованы проверочные мероприятия по факту возгорания трубопровода на территории Гаршинского месторождения, в результате которого погибли два человека", — говорится в сообщении.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района Иван Вялых. В рамках организованной проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям (бездействию) уполномоченных органов, добавили в ведомстве.
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