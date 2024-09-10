https://ria.ru/20240910/nebenzya-1971955059.html

Небензя заявил об избирательной слепоте спонсоров киевского режима

Небензя заявил об избирательной слепоте спонсоров киевского режима - РИА Новости, 10.09.2024

Небензя заявил об избирательной слепоте спонсоров киевского режима

США и их союзники демонстрируют "избирательную слепоту", когда киевский режим проявляет свою нацистскую сущность, заявил постоянный представитель России при ООН РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T23:47

2024-09-10T23:47

2024-09-10T23:47

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ООН, 10 сен – РИА Новости. США и их союзники демонстрируют "избирательную слепоту", когда киевский режим проявляет свою нацистскую сущность, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. "Нас, честно признаться, уже давно не удивляют вопиющие двойные стандарты западных спонсоров киевского режима. Их в таких случаях поражает избирательная слепота, та самая, которую они демонстрировали все восемь лет, пока киевский режим, в том числе и под прикрытием минских договоренностей, обстреливал мирные города Донбасса. Такая же слепота охватывает Соединенные Штаты и их сателлиты, когда киевская хунта проявляет свою нацистскую сущность", – сказал российский дипломат. Та самая "нацистская сущность", отметил он, видна на кадрах, где украинские военные позируют с нацистками символами, флагами и эмблемами. "Мужества признать эту постыдную проблему хватает на Западе лишь у единиц", – подытожил постпред России.

https://ria.ru/20240909/ukraina-1971625862.html

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Наталья Макарова

в мире, россия, сша, донбасс, василий небензя, оон