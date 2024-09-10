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Небензя заявил об избирательной слепоте спонсоров киевского режима - РИА Новости, 10.09.2024
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23:47 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/nebenzya-1971955059.html
Небензя заявил об избирательной слепоте спонсоров киевского режима
Небензя заявил об избирательной слепоте спонсоров киевского режима - РИА Новости, 10.09.2024
Небензя заявил об избирательной слепоте спонсоров киевского режима
США и их союзники демонстрируют "избирательную слепоту", когда киевский режим проявляет свою нацистскую сущность, заявил постоянный представитель России при ООН РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T23:47
2024-09-10T23:47
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ООН, 10 сен – РИА Новости. США и их союзники демонстрируют "избирательную слепоту", когда киевский режим проявляет свою нацистскую сущность, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. "Нас, честно признаться, уже давно не удивляют вопиющие двойные стандарты западных спонсоров киевского режима. Их в таких случаях поражает избирательная слепота, та самая, которую они демонстрировали все восемь лет, пока киевский режим, в том числе и под прикрытием минских договоренностей, обстреливал мирные города Донбасса. Такая же слепота охватывает Соединенные Штаты и их сателлиты, когда киевская хунта проявляет свою нацистскую сущность", – сказал российский дипломат. Та самая "нацистская сущность", отметил он, видна на кадрах, где украинские военные позируют с нацистками символами, флагами и эмблемами. "Мужества признать эту постыдную проблему хватает на Западе лишь у единиц", – подытожил постпред России.
https://ria.ru/20240909/ukraina-1971625862.html
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в мире, россия, сша, донбасс, василий небензя, оон
В мире, Россия, США, Донбасс, Василий Небензя, ООН
Небензя заявил об избирательной слепоте спонсоров киевского режима

Небензя заявил об избирательной слепоте Запада к нацистской сущности Киева

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 10 сен – РИА Новости. США и их союзники демонстрируют "избирательную слепоту", когда киевский режим проявляет свою нацистскую сущность, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«
"Нас, честно признаться, уже давно не удивляют вопиющие двойные стандарты западных спонсоров киевского режима. Их в таких случаях поражает избирательная слепота, та самая, которую они демонстрировали все восемь лет, пока киевский режим, в том числе и под прикрытием минских договоренностей, обстреливал мирные города Донбасса. Такая же слепота охватывает Соединенные Штаты и их сателлиты, когда киевская хунта проявляет свою нацистскую сущность", – сказал российский дипломат.
Та самая "нацистская сущность", отметил он, видна на кадрах, где украинские военные позируют с нацистками символами, флагами и эмблемами.
"Мужества признать эту постыдную проблему хватает на Западе лишь у единиц", – подытожил постпред России.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
"Молча терпим". Фицо сделал заявление о воюющих за Украину нацистах
9 сентября, 15:39
 
В миреРоссияСШАДонбассВасилий НебензяООН
 
 
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