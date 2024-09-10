Небензя заявил об избирательной слепоте спонсоров киевского режима
Небензя заявил об избирательной слепоте Запада к нацистской сущности Киева
© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 10 сен – РИА Новости. США и их союзники демонстрируют "избирательную слепоту", когда киевский режим проявляет свою нацистскую сущность, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
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"Нас, честно признаться, уже давно не удивляют вопиющие двойные стандарты западных спонсоров киевского режима. Их в таких случаях поражает избирательная слепота, та самая, которую они демонстрировали все восемь лет, пока киевский режим, в том числе и под прикрытием минских договоренностей, обстреливал мирные города Донбасса. Такая же слепота охватывает Соединенные Штаты и их сателлиты, когда киевская хунта проявляет свою нацистскую сущность", – сказал российский дипломат.
Та самая "нацистская сущность", отметил он, видна на кадрах, где украинские военные позируют с нацистками символами, флагами и эмблемами.
"Мужества признать эту постыдную проблему хватает на Западе лишь у единиц", – подытожил постпред России.
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