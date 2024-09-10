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Чернышенко и Моор обсудили реализацию нацпроектов в регионе - РИА Новости, 10.09.2024
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
10:29 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/natsproekty-1971766421.html
Чернышенко и Моор обсудили реализацию нацпроектов в регионе
Чернышенко и Моор обсудили реализацию нацпроектов в регионе - РИА Новости, 10.09.2024
Чернышенко и Моор обсудили реализацию нацпроектов в регионе
Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что встретился с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко, основной темой беседы... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:29
2024-09-10T10:29
тюменская область
александр моор
дмитрий чернышенко
кванториум
тюменский государственный университет
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ТЮМЕНЬ, 10 сен – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что встретился с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко, основной темой беседы стала реализация нацпроектов, нацеленных на развитие в регионе науки, образования, молодёжной политики и спорта. "Обсудили реализацию в Тюменской области нацпроектов, нацеленных на развитие науки, образования, молодёжной политики и спорта. Рассказал, как идет строительство межуниверситетского кампуса, который мы реализуем в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Поделился планами развития системы среднего профессионального образования. Здесь для нас очень важна поддержка федерального центра", - сообщил по итогам встречи Моор в своем Telegram-канале. По данным сайта правительства РФ, в Тюменской области создаётся современная образовательная инфраструктура. Благодаря нацпроекту "Образование" и государственной программе "Развитие образования" за последние пять лет построено 30 школ, до конца года будет введена ещё одна. Открыто три центра цифрового образования "ИТ-куб", работает сеть детских технопарков "Кванториум", а на базе сельских школ действуют 28 центров "Точка роста". Также регион активно наращивает научный потенциал. С 2022 года в нём реализуется региональная программа научно-технологического развития. В Западно-Сибирском межрегиональном научно-образовательном центре мирового уровня, созданном согласно нацпроекту "Наука и университеты", на сегодня свыше 40 научных, образовательных и индустриальных организаций, только в 2023 году разработано 70 конкурентоспособных технологий. В регионе работает первый в России карбоновый полигон, его оператор – Тюменский государственный университет. Открыты 12 молодёжных лабораторий. Создаётся межуниверситетский кампус мирового уровня. Вице-премьер подчеркнул необходимость наращивания кадрового потенциала и участия вузов Тюменской области в проекте передовых инженерных школ, которые ведут подготовку квалифицированных специалистов. Отмечается, что Чернышенко по приглашению Моора намерен посетить Тюменскую область и лично оценить работу по созданию межуниверситетского кампуса мирового уровня.
https://ria.ru/20240904/tyumen-1970550448.html
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александр моор, дмитрий чернышенко, кванториум, тюменский государственный университет
Тюменская область, Александр Моор, Дмитрий Чернышенко, Кванториум, Тюменский государственный университет

Чернышенко и Моор обсудили реализацию нацпроектов в регионе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Тюменской области Александр Моор во время встречи
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Тюменской области Александр Моор во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Тюменской области Александр Моор во время встречи
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 10 сен – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что встретился с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко, основной темой беседы стала реализация нацпроектов, нацеленных на развитие в регионе науки, образования, молодёжной политики и спорта.
"Обсудили реализацию в Тюменской области нацпроектов, нацеленных на развитие науки, образования, молодёжной политики и спорта. Рассказал, как идет строительство межуниверситетского кампуса, который мы реализуем в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Поделился планами развития системы среднего профессионального образования. Здесь для нас очень важна поддержка федерального центра", - сообщил по итогам встречи Моор в своем Telegram-канале.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Образовательный кластер проекта "Профессионалитет" создали в Тюмени
4 сентября, 15:57
По данным сайта правительства РФ, в Тюменской области создаётся современная образовательная инфраструктура. Благодаря нацпроекту "Образование" и государственной программе "Развитие образования" за последние пять лет построено 30 школ, до конца года будет введена ещё одна. Открыто три центра цифрового образования "ИТ-куб", работает сеть детских технопарков "Кванториум", а на базе сельских школ действуют 28 центров "Точка роста".
Также регион активно наращивает научный потенциал. С 2022 года в нём реализуется региональная программа научно-технологического развития. В Западно-Сибирском межрегиональном научно-образовательном центре мирового уровня, созданном согласно нацпроекту "Наука и университеты", на сегодня свыше 40 научных, образовательных и индустриальных организаций, только в 2023 году разработано 70 конкурентоспособных технологий. В регионе работает первый в России карбоновый полигон, его оператор – Тюменский государственный университет. Открыты 12 молодёжных лабораторий. Создаётся межуниверситетский кампус мирового уровня.
Вице-премьер подчеркнул необходимость наращивания кадрового потенциала и участия вузов Тюменской области в проекте передовых инженерных школ, которые ведут подготовку квалифицированных специалистов.
Отмечается, что Чернышенко по приглашению Моора намерен посетить Тюменскую область и лично оценить работу по созданию межуниверситетского кампуса мирового уровня.
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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30 августа, 17:01
 
Тюменская областьАлександр МоорДмитрий ЧернышенкоКванториумТюменский государственный университет
 
 
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