https://ria.ru/20240910/natsproekt-1971893932.html

Более 40 объектов благоустроили по нацпроекту в Тверской области

Более 40 объектов благоустроили по нацпроекту в Тверской области - РИА Новости, 10.09.2024

Более 40 объектов благоустроили по нацпроекту в Тверской области

В Тверской области завершены работы на 46 объектах, которые благоустраиваются по национальному проекту "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T17:07

2024-09-10T17:07

2024-09-10T17:07

тверская область

торжок

советский

ленинградское шоссе

игорь руденя

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Тверской области завершены работы на 46 объектах, которые благоустраиваются по национальному проекту "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба регионального правительства. В регионе продолжаются работы на объектах благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" президентского национального проекта "Жилье и городская среда". Всего в этом году в программу включено 70 объектов в 37 муниципалитетах. Это 10 дворовых и 60 общественных территорий. "Создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и поселки, зависит привлекательность региона для молодежи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации", – сказал губернатор Верхневолжья Игорь Руденя, его слова приводит пресс-служба. На данный момент работы завершены на 46 объектах. В частности, благоустроены сквер на площади в Максатихе, территория городского сада на улице Советская в Лихославле, пешеходная зона по Ленинградскому шоссе в Торжке, спуск к озеру на набережную в Бологое и другие. На остальных объектах работы близятся к завершению. Одновременно во всех 40 муниципалитетах региона ведется благоустройство скверов, садов, набережных и других территорий за счет субсидий из областного бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха жителей. Кроме того, в регионе реализуются проекты-победители VI и VII Всероссийских конкурсов лучших проектов создания комфортной городской среды. Завершены работы на объектах в Старице, Торопце, Весьегонске, активно выполняются работы на объектах в городах Красный Холм, Лихославль, Конаково. В этом году началась реализации проектов – победителей VIII Всероссийского конкурса со сроком окончания работ в 2025 году. В Бежецке будет выполнено благоустройство Советской площади, в Удомле – парковой зоны по улице Венецианова (3 этап), в Торжке – площади 9-го Января.

https://ria.ru/20240905/tver-1970810343.html

https://ria.ru/20240905/tver-1970805151.html

торжок

советский

ленинградское шоссе

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

торжок, советский , ленинградское шоссе, игорь руденя