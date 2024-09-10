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Более 40 объектов благоустроили по нацпроекту в Тверской области - РИА Новости, 10.09.2024
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Тверская область
 
17:07 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/natsproekt-1971893932.html
Более 40 объектов благоустроили по нацпроекту в Тверской области
Более 40 объектов благоустроили по нацпроекту в Тверской области - РИА Новости, 10.09.2024
Более 40 объектов благоустроили по нацпроекту в Тверской области
В Тверской области завершены работы на 46 объектах, которые благоустраиваются по национальному проекту "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:07
2024-09-10T17:07
тверская область
торжок
советский
ленинградское шоссе
игорь руденя
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Тверской области завершены работы на 46 объектах, которые благоустраиваются по национальному проекту "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба регионального правительства. В регионе продолжаются работы на объектах благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" президентского национального проекта "Жилье и городская среда". Всего в этом году в программу включено 70 объектов в 37 муниципалитетах. Это 10 дворовых и 60 общественных территорий. "Создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и поселки, зависит привлекательность региона для молодежи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации", – сказал губернатор Верхневолжья Игорь Руденя, его слова приводит пресс-служба. На данный момент работы завершены на 46 объектах. В частности, благоустроены сквер на площади в Максатихе, территория городского сада на улице Советская в Лихославле, пешеходная зона по Ленинградскому шоссе в Торжке, спуск к озеру на набережную в Бологое и другие. На остальных объектах работы близятся к завершению. Одновременно во всех 40 муниципалитетах региона ведется благоустройство скверов, садов, набережных и других территорий за счет субсидий из областного бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха жителей. Кроме того, в регионе реализуются проекты-победители VI и VII Всероссийских конкурсов лучших проектов создания комфортной городской среды. Завершены работы на объектах в Старице, Торопце, Весьегонске, активно выполняются работы на объектах в городах Красный Холм, Лихославль, Конаково. В этом году началась реализации проектов – победителей VIII Всероссийского конкурса со сроком окончания работ в 2025 году. В Бежецке будет выполнено благоустройство Советской площади, в Удомле – парковой зоны по улице Венецианова (3 этап), в Торжке – площади 9-го Января.
https://ria.ru/20240905/tver-1970810343.html
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торжок, советский , ленинградское шоссе, игорь руденя
Тверская область, Торжок, Советский , Ленинградское шоссе, Игорь Руденя

Более 40 объектов благоустроили по нацпроекту в Тверской области

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиБолее 40 объектов благоустроили по нацпроекту в Тверской области
Более 40 объектов благоустроили по нацпроекту в Тверской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Более 40 объектов благоустроили по нацпроекту в Тверской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Тверской области завершены работы на 46 объектах, которые благоустраиваются по национальному проекту "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба регионального правительства.
В регионе продолжаются работы на объектах благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" президентского национального проекта "Жилье и городская среда". Всего в этом году в программу включено 70 объектов в 37 муниципалитетах. Это 10 дворовых и 60 общественных территорий.
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"Создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и поселки, зависит привлекательность региона для молодежи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации", – сказал губернатор Верхневолжья Игорь Руденя, его слова приводит пресс-служба.
На данный момент работы завершены на 46 объектах. В частности, благоустроены сквер на площади в Максатихе, территория городского сада на улице Советская в Лихославле, пешеходная зона по Ленинградскому шоссе в Торжке, спуск к озеру на набережную в Бологое и другие. На остальных объектах работы близятся к завершению.
Одновременно во всех 40 муниципалитетах региона ведется благоустройство скверов, садов, набережных и других территорий за счет субсидий из областного бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха жителей.
Кроме того, в регионе реализуются проекты-победители VI и VII Всероссийских конкурсов лучших проектов создания комфортной городской среды. Завершены работы на объектах в Старице, Торопце, Весьегонске, активно выполняются работы на объектах в городах Красный Холм, Лихославль, Конаково.
В этом году началась реализации проектов – победителей VIII Всероссийского конкурса со сроком окончания работ в 2025 году. В Бежецке будет выполнено благоустройство Советской площади, в Удомле – парковой зоны по улице Венецианова (3 этап), в Торжке – площади 9-го Января.
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Тверская областьТоржокСоветскийЛенинградское шоссеИгорь Руденя
 
 
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