Более 40 объектов благоустроили по нацпроекту в Тверской области
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиБолее 40 объектов благоустроили по нацпроекту в Тверской области
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Более 40 объектов благоустроили по нацпроекту в Тверской области
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Тверской области завершены работы на 46 объектах, которые благоустраиваются по национальному проекту "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба регионального правительства.
В регионе продолжаются работы на объектах благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" президентского национального проекта "Жилье и городская среда". Всего в этом году в программу включено 70 объектов в 37 муниципалитетах. Это 10 дворовых и 60 общественных территорий.
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"Создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и поселки, зависит привлекательность региона для молодежи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации", – сказал губернатор Верхневолжья Игорь Руденя, его слова приводит пресс-служба.
На данный момент работы завершены на 46 объектах. В частности, благоустроены сквер на площади в Максатихе, территория городского сада на улице Советская в Лихославле, пешеходная зона по Ленинградскому шоссе в Торжке, спуск к озеру на набережную в Бологое и другие. На остальных объектах работы близятся к завершению.
Одновременно во всех 40 муниципалитетах региона ведется благоустройство скверов, садов, набережных и других территорий за счет субсидий из областного бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха жителей.
Кроме того, в регионе реализуются проекты-победители VI и VII Всероссийских конкурсов лучших проектов создания комфортной городской среды. Завершены работы на объектах в Старице, Торопце, Весьегонске, активно выполняются работы на объектах в городах Красный Холм, Лихославль, Конаково.
В этом году началась реализации проектов – победителей VIII Всероссийского конкурса со сроком окончания работ в 2025 году. В Бежецке будет выполнено благоустройство Советской площади, в Удомле – парковой зоны по улице Венецианова (3 этап), в Торжке – площади 9-го Января.
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