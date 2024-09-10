https://ria.ru/20240910/nalogi-1971857050.html

Треть от общих налоговых сборов в Подмосковье приходится на компании МСП

Треть от общих налоговых сборов в Подмосковье приходится на компании МСП - РИА Новости, 10.09.2024

Треть от общих налоговых сборов в Подмосковье приходится на компании МСП

Почти 33% от общих налоговых сборов в Подмосковье приходится на долю компаний МСП, регион занимает второе место среди российских субъектов по количеству... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T15:34

2024-09-10T15:34

2024-09-10T15:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Почти 33% от общих налоговых сборов в Подмосковье приходится на долю компаний МСП, регион занимает второе место среди российских субъектов по количеству компаний МСП, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "На долю компаний МСП приходится почти 33% от общих налоговых сборов в регионе. По итогам прошлого года налоги МСП достигли отметки в 339 миллиардов рублей. Кроме того, малые и средние предприятия обеспечивают почти четверть ВРП региона", – отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. По ее словам, Подмосковье находится на первом месте среди субъектов РФ по количеству социальных предпринимателей. Регион оказывает различную помощь компаниям МСП по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство". Также субъекты МСП по национальному проекту пользуются услугами центра "Мой бизнес" Подмосковья.

https://ria.ru/20240906/podmoskove-1971074707.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)