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Треть от общих налоговых сборов в Подмосковье приходится на компании МСП - РИА Новости, 10.09.2024
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Новости Подмосковья
 
15:34 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/nalogi-1971857050.html
Треть от общих налоговых сборов в Подмосковье приходится на компании МСП
Треть от общих налоговых сборов в Подмосковье приходится на компании МСП - РИА Новости, 10.09.2024
Треть от общих налоговых сборов в Подмосковье приходится на компании МСП
Почти 33% от общих налоговых сборов в Подмосковье приходится на долю компаний МСП, регион занимает второе место среди российских субъектов по количеству... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:34
2024-09-10T15:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Почти 33% от общих налоговых сборов в Подмосковье приходится на долю компаний МСП, регион занимает второе место среди российских субъектов по количеству компаний МСП, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "На долю компаний МСП приходится почти 33% от общих налоговых сборов в регионе. По итогам прошлого года налоги МСП достигли отметки в 339 миллиардов рублей. Кроме того, малые и средние предприятия обеспечивают почти четверть ВРП региона", – отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. По ее словам, Подмосковье находится на первом месте среди субъектов РФ по количеству социальных предпринимателей. Регион оказывает различную помощь компаниям МСП по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство". Также субъекты МСП по национальному проекту пользуются услугами центра "Мой бизнес" Подмосковья.
https://ria.ru/20240906/podmoskove-1971074707.html
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Артем Смирнов
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московская область (подмосковье), малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)

Треть от общих налоговых сборов в Подмосковье приходится на компании МСП

© iStock.com / Ngampol ThongsaiДевушка делает подсчеты на калькуляторе
Девушка делает подсчеты на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© iStock.com / Ngampol Thongsai
Девушка делает подсчеты на калькуляторе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Почти 33% от общих налоговых сборов в Подмосковье приходится на долю компаний МСП, регион занимает второе место среди российских субъектов по количеству компаний МСП, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"На долю компаний МСП приходится почти 33% от общих налоговых сборов в регионе. По итогам прошлого года налоги МСП достигли отметки в 339 миллиардов рублей. Кроме того, малые и средние предприятия обеспечивают почти четверть ВРП региона", – отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
По ее словам, Подмосковье находится на первом месте среди субъектов РФ по количеству социальных предпринимателей.
Регион оказывает различную помощь компаниям МСП по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".
Также субъекты МСП по национальному проекту пользуются услугами центра "Мой бизнес" Подмосковья.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)
 
 
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