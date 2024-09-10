https://ria.ru/20240910/nalogi-1971857050.html
Треть от общих налоговых сборов в Подмосковье приходится на компании МСП
Треть от общих налоговых сборов в Подмосковье приходится на компании МСП - РИА Новости, 10.09.2024
Треть от общих налоговых сборов в Подмосковье приходится на компании МСП
Почти 33% от общих налоговых сборов в Подмосковье приходится на долю компаний МСП, регион занимает второе место среди российских субъектов по количеству... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:34
2024-09-10T15:34
2024-09-10T15:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Почти 33% от общих налоговых сборов в Подмосковье приходится на долю компаний МСП, регион занимает второе место среди российских субъектов по количеству компаний МСП, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "На долю компаний МСП приходится почти 33% от общих налоговых сборов в регионе. По итогам прошлого года налоги МСП достигли отметки в 339 миллиардов рублей. Кроме того, малые и средние предприятия обеспечивают почти четверть ВРП региона", – отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. По ее словам, Подмосковье находится на первом месте среди субъектов РФ по количеству социальных предпринимателей. Регион оказывает различную помощь компаниям МСП по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство". Также субъекты МСП по национальному проекту пользуются услугами центра "Мой бизнес" Подмосковья.
https://ria.ru/20240906/podmoskove-1971074707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Почти 33% от общих налоговых сборов в Подмосковье приходится на долю компаний МСП, регион занимает второе место среди российских субъектов по количеству компаний МСП, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"На долю компаний МСП приходится почти 33% от общих налоговых сборов в регионе. По итогам прошлого года налоги МСП достигли отметки в 339 миллиардов рублей. Кроме того, малые и средние предприятия обеспечивают почти четверть ВРП региона", – отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
По ее словам, Подмосковье находится на первом месте среди субъектов РФ
по количеству социальных предпринимателей.
Регион оказывает различную помощь компаниям МСП по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".
Также субъекты МСП по национальному проекту пользуются услугами центра "Мой бизнес" Подмосковья.