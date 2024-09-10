https://ria.ru/20240910/mzhd-1971741051.html

Движение поездов в московском регионе осуществляется в штатном режиме

Движение поездов в московском регионе осуществляется в штатном режиме - РИА Новости, 10.09.2024

Движение поездов в московском регионе осуществляется в штатном режиме

Движение поездов в московском узле осуществляется в штатном режиме, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД) на фоне ночных атак... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T08:07

2024-09-10T08:07

2024-09-10T08:24

происшествия

ржд

московская область (подмосковье)

раменский

андрей воробьев

домодедово (аэропорт)

подольск

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Движение поездов в московском узле осуществляется в штатном режиме, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД) на фоне ночных атак БПЛА.Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ПВО ночью сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна."В настоящее время движение поездов в Мосузле осуществляется в штатном режиме", - сообщили РИА Новости в МЖД.

https://ria.ru/20240910/bezopasnost-1971739843.html

московская область (подмосковье)

раменский

подольск

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2024

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происшествия, ржд, московская область (подмосковье), раменский, андрей воробьев, домодедово (аэропорт), подольск