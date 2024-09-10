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Движение поездов в московском регионе осуществляется в штатном режиме
Движение поездов в московском регионе осуществляется в штатном режиме - РИА Новости, 10.09.2024
Движение поездов в московском регионе осуществляется в штатном режиме
Движение поездов в московском узле осуществляется в штатном режиме, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД) на фоне ночных атак... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T08:07
2024-09-10T08:07
2024-09-10T08:24
происшествия
ржд
московская область (подмосковье)
раменский
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подольск
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Движение поездов в московском узле осуществляется в штатном режиме, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД) на фоне ночных атак БПЛА.Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ПВО ночью сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна."В настоящее время движение поездов в Мосузле осуществляется в штатном режиме", - сообщили РИА Новости в МЖД.
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происшествия, ржд, московская область (подмосковье), раменский, андрей воробьев, домодедово (аэропорт), подольск
Происшествия, РЖД, Московская область (Подмосковье), Раменский, Андрей Воробьев, Домодедово (аэропорт), Подольск
Движение поездов в московском регионе осуществляется в штатном режиме
МЖД на фоне атак БПЛА: движение поездов в Мосузле идет в штатном режиме