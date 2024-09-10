https://ria.ru/20240910/moskva-1971874133.html
Движение по Каширскому шоссе возобновили
Движение по Каширскому шоссе возобновили - РИА Новости, 10.09.2024
Движение по Каширскому шоссе возобновили
Движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы возобновлено, работы на месте падения БПЛА завершены, заявила глава городского округа Домодедово Евгения... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:19
2024-09-10T16:19
2024-09-10T16:19
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы возобновлено, работы на месте падения БПЛА завершены, заявила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева. Ранее Хрусталева сообщала, что во вторник ночью над территорией Домодедово был сбит БПЛА. Обломки упали на Каширское шоссе недалеко от магазина "Перекресток". Пострадавших нет. На месте работали оперативные сотрудники экстренных служб. Движение по Каширскому шоссе в районе падения беспилотника в сторону Москвы было временно перекрыто. "Движение по Каширскому шоссе возобновлено. Сотрудники экстренных служб завершили работу на месте падения БПЛА", - отметила Хрусталева в своем Telegram-канале.
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происшествия, москва, домодедово (аэропорт)
Происшествия, Москва, Домодедово (аэропорт)
Движение по Каширскому шоссе возобновили
Движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы возобновили
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы возобновлено, работы на месте падения БПЛА завершены, заявила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.
Ранее Хрусталева сообщала, что во вторник ночью над территорией Домодедово был сбит БПЛА. Обломки упали на Каширское шоссе недалеко от магазина "Перекресток". Пострадавших нет. На месте работали оперативные сотрудники экстренных служб. Движение по Каширскому шоссе в районе падения беспилотника в сторону Москвы было временно перекрыто.
"Движение по Каширскому шоссе возобновлено. Сотрудники экстренных служб завершили работу на месте падения БПЛА", - отметила Хрусталева в своем Telegram-канале.