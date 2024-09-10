https://ria.ru/20240910/moskva-1971874133.html

Движение по Каширскому шоссе возобновили

Движение по Каширскому шоссе возобновили - РИА Новости, 10.09.2024

Движение по Каширскому шоссе возобновили

Движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы возобновлено, работы на месте падения БПЛА завершены, заявила глава городского округа Домодедово Евгения... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T16:19

2024-09-10T16:19

2024-09-10T16:19

происшествия

москва

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы возобновлено, работы на месте падения БПЛА завершены, заявила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева. Ранее Хрусталева сообщала, что во вторник ночью над территорией Домодедово был сбит БПЛА. Обломки упали на Каширское шоссе недалеко от магазина "Перекресток". Пострадавших нет. На месте работали оперативные сотрудники экстренных служб. Движение по Каширскому шоссе в районе падения беспилотника в сторону Москвы было временно перекрыто. "Движение по Каширскому шоссе возобновлено. Сотрудники экстренных служб завершили работу на месте падения БПЛА", - отметила Хрусталева в своем Telegram-канале.

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происшествия, москва, домодедово (аэропорт)