https://ria.ru/20240910/moskva-1971870641.html

Выпуск пищевой продукции ежегодно наращивают в Москве

Выпуск пищевой продукции ежегодно наращивают в Москве - РИА Новости, 10.09.2024

Выпуск пищевой продукции ежегодно наращивают в Москве

Московские производители пищевой продукции каждый год наращивают выпуск производства, разрабатывая все больше новинок, они изготавливают мясную и молочную... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T16:20

2024-09-10T16:20

2024-09-10T16:20

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

сергей собянин

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Московские производители пищевой продукции каждый год наращивают выпуск производства, разрабатывая все больше новинок, они изготавливают мясную и молочную продукцию, напитки, готовую еду и многое другое, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Всего в пищевой отрасли города работает свыше 290 компаний, на которых трудоустроено свыше 60 тысяч человек. Только за первые семь месяцев 2024 года предприятия увеличили производство продуктов питания на 3,3%. Растет выпуск как в традиционных категориях, таких как мясная и рыбная продукция, так и в относительно молодых для столичного рынка: например, кофе, готовая еда", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Так, московская компания "Кофе МАДЕО" запустила в производство новую линейку продукции. В свою очередь, генеральный директор компании Дмитрий Левин добавил, что предприятие уже почти 20 лет специализируется на выпуске свежеобжаренного кофе. На сегодняшний день представлено более 260 наименований продукции. Регулярно разрабатываются новинки, а недавно было начато производство с добавлением МСТ масла.Он пояснил, что оно содержит в себе насыщенные жирные кислоты.Еще одно московское производство занимается кулинарией и готовой едой. За первое полугодие 2024 года производство отгрузило свыше 1,5 тысячи тонн продукции.В компании пояснили, что развитие за последние два года было сделано в направлении "Готовой еды". Производство разрабатывает и производит продукцию для сетевого ритейла, а также для крупных компаний. Сейчас в ассортименте представлено свыше 80 позиций.Также в Москве производятся растительные продукты. Например, компания "Что посеешь" по итогам первого полугодия 2024 года выпустила около трех тонн йогуртов из миндаля и кокоса. Это почти в два раза больше показателей аналогичного периода 2023 года.По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер, которые направленны на повышение инвестиционной привлекательности Москвы для отечественных промышленников и развитие производства. В столице созданы все условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Столичные предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города. Например, целевыми займами и субсидиями. Также разработан ряд антикризисных инструментов.Столица является городом с развитым производством, где работает свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, там трудятся 725 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около ста малых. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.

https://ria.ru/20240910/moskva-1971774281.html

https://ria.ru/20240811/morozhenoe-1965484383.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, сергей собянин