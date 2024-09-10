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Выпуск пищевой продукции ежегодно наращивают в Москве - РИА Новости, 10.09.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
16:20 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/moskva-1971870641.html
Выпуск пищевой продукции ежегодно наращивают в Москве
Выпуск пищевой продукции ежегодно наращивают в Москве - РИА Новости, 10.09.2024
Выпуск пищевой продукции ежегодно наращивают в Москве
Московские производители пищевой продукции каждый год наращивают выпуск производства, разрабатывая все больше новинок, они изготавливают мясную и молочную... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:20
2024-09-10T16:20
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
сергей собянин
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Московские производители пищевой продукции каждый год наращивают выпуск производства, разрабатывая все больше новинок, они изготавливают мясную и молочную продукцию, напитки, готовую еду и многое другое, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Всего в пищевой отрасли города работает свыше 290 компаний, на которых трудоустроено свыше 60 тысяч человек. Только за первые семь месяцев 2024 года предприятия увеличили производство продуктов питания на 3,3%. Растет выпуск как в традиционных категориях, таких как мясная и рыбная продукция, так и в относительно молодых для столичного рынка: например, кофе, готовая еда", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Так, московская компания "Кофе МАДЕО" запустила в производство новую линейку продукции. В свою очередь, генеральный директор компании Дмитрий Левин добавил, что предприятие уже почти 20 лет специализируется на выпуске свежеобжаренного кофе. На сегодняшний день представлено более 260 наименований продукции. Регулярно разрабатываются новинки, а недавно было начато производство с добавлением МСТ масла.Он пояснил, что оно содержит в себе насыщенные жирные кислоты.Еще одно московское производство занимается кулинарией и готовой едой. За первое полугодие 2024 года производство отгрузило свыше 1,5 тысячи тонн продукции.В компании пояснили, что развитие за последние два года было сделано в направлении "Готовой еды". Производство разрабатывает и производит продукцию для сетевого ритейла, а также для крупных компаний. Сейчас в ассортименте представлено свыше 80 позиций.Также в Москве производятся растительные продукты. Например, компания "Что посеешь" по итогам первого полугодия 2024 года выпустила около трех тонн йогуртов из миндаля и кокоса. Это почти в два раза больше показателей аналогичного периода 2023 года.По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер, которые направленны на повышение инвестиционной привлекательности Москвы для отечественных промышленников и развитие производства. В столице созданы все условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Столичные предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города. Например, целевыми займами и субсидиями. Также разработан ряд антикризисных инструментов.Столица является городом с развитым производством, где работает свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, там трудятся 725 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около ста малых. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.
https://ria.ru/20240910/moskva-1971774281.html
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москва, анатолий гарбузов, сергей собянин
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Сергей Собянин

Выпуск пищевой продукции ежегодно наращивают в Москве

© Фото : пресс-служба ДИППВыпуск пищевой продукции ежегодно наращивают в Москве
Выпуск пищевой продукции ежегодно наращивают в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
Выпуск пищевой продукции ежегодно наращивают в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Московские производители пищевой продукции каждый год наращивают выпуск производства, разрабатывая все больше новинок, они изготавливают мясную и молочную продукцию, напитки, готовую еду и многое другое, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Всего в пищевой отрасли города работает свыше 290 компаний, на которых трудоустроено свыше 60 тысяч человек. Только за первые семь месяцев 2024 года предприятия увеличили производство продуктов питания на 3,3%. Растет выпуск как в традиционных категориях, таких как мясная и рыбная продукция, так и в относительно молодых для столичного рынка: например, кофе, готовая еда", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Московское предприятие по выпуску хлебобулочной продукции - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Москва помогла компаниям нарастить выпуск продуктов питания на 3,3 процента
Вчера, 11:15
Так, московская компания "Кофе МАДЕО" запустила в производство новую линейку продукции. В свою очередь, генеральный директор компании Дмитрий Левин добавил, что предприятие уже почти 20 лет специализируется на выпуске свежеобжаренного кофе. На сегодняшний день представлено более 260 наименований продукции. Регулярно разрабатываются новинки, а недавно было начато производство с добавлением МСТ масла.
Он пояснил, что оно содержит в себе насыщенные жирные кислоты.
Еще одно московское производство занимается кулинарией и готовой едой. За первое полугодие 2024 года производство отгрузило свыше 1,5 тысячи тонн продукции.
В компании пояснили, что развитие за последние два года было сделано в направлении "Готовой еды". Производство разрабатывает и производит продукцию для сетевого ритейла, а также для крупных компаний. Сейчас в ассортименте представлено свыше 80 позиций.
Также в Москве производятся растительные продукты. Например, компания "Что посеешь" по итогам первого полугодия 2024 года выпустила около трех тонн йогуртов из миндаля и кокоса. Это почти в два раза больше показателей аналогичного периода 2023 года.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер, которые направленны на повышение инвестиционной привлекательности Москвы для отечественных промышленников и развитие производства. В столице созданы все условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Столичные предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города. Например, целевыми займами и субсидиями. Также разработан ряд антикризисных инструментов.
Столица является городом с развитым производством, где работает свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, там трудятся 725 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около ста малых. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.
Производители Москвы выпустили около 800 тонн мороженого за июнь и июль - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Производители Москвы выпустили около 800 тонн мороженого за июнь и июль
11 августа, 11:13
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовСергей Собянин
 
 
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