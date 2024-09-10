https://ria.ru/20240910/moskva-1971818937.html

В Москве завершились две международные книжные ярмарки

В Москве завершились две международные книжные ярмарки - РИА Новости, 10.09.2024

В Москве завершились две международные книжные ярмарки

Восьмого сентября 2024 года завершились 37-я Московская международная книжная ярмарка и 2-я Московская международная детская книжная ярмарка, которые проходили... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T13:18

2024-09-10T13:18

2024-09-10T13:18

пресс-релизы

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МОСКВА, 10 сен – пресс-служба ММКЯ. Восьмого сентября 2024 года завершились 37-я Московская международная книжная ярмарка и 2-я Московская международная детская книжная ярмарка, которые проходили в ЦВК "Экспоцентр" на Краснопресненской набережной. За 5 дней работы ярмарочные павильоны посетило более 40 тысяч человек. На ярмарке в этом году было куплено более 80 тысяч книг. Более 300 издателей и книгораспространителей из различных регионов России, а также из Азербайджана, Белоруссии, Германии, Ирана и Китая представили на ярмарках новинки и бестселлеры художественной, детской и учебной литературы, нон-фикшн, комиксы и подарочные издания. За время работы ярмарок состоялось более 300 мероприятий на 10-ти площадках: встречи с писателями, презентации, конференции, дискуссии, публичные беседы, круглые столы и мастер-классы. Последние несколько лет ММКЯ проходит одновременно в офлайн- и онлайн-форматах. Художественная литература и нон-фикшн В ММКЯ приняли участие современные авторы Лия Арден, Павел Басинский, Ринат Валиуллин, Ася Лавринович, Александра Маринина, Вадим Панов, Юрий Поляков, Захар Прилепин, Екатерина Рождественская, Герман Садулаев, сооснователь проекта "Слово Толстого", ведущий научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Анастасия Бонч-Осмоловская, экскурсовод, ведущий программы "Пешком" на телеканале "Культура", автор книг о Москве и Подмосковье Михаил Жебрак, психолог, колумнист и эксперт журнала Psychologies Ольга Дулепина, директор Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Елизавета Лихачёва, лауреат премии правительства РФ в области СМИ, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачёва, актеры Владимир Кошевой и Григорий Служитель, стендап-комики Ольга Савельева, Расул Чабдаров, Евгений Чебатков и многие другие. Состоялся цикл встреч, посвященных Году семьи в России, сохранению семейных традиций, созданию счастливых отношений. Портал "Год Литературы" и Ассоциация союзов писателей и издателей России провели презентацию литературной резиденции и литературного конкурса, предлагая современным сочинителям подтвердить или опровергнуть знаменитое утверждение Льва Толстого "Все счастливые семьи одинаковы, все несчастливые семьи несчастливы по-своему". Бизнес-коуч, кандидат филологических наук, писатель Нина Зверева, автор книги "Правила долгих и счастливых отношений", семейный психолог Инна Каточикова провели встречи на тему семейных отношений. Писатели Илья Кочергин и Екатерина Чиркова приняли участие в дискуссии о том, как тема семьи раскрываетися в современной русской прозе. Деловая программа В рамках деловой программы 37-й ММКЯ состоялось более 30 профессиональных мероприятий с участием ведущих экспертов книжного рынка России — издателей, книгораспространителей, редакторов, сотрудников библиотек, представителей органов власти и общественных организаций. На Главной сцене 37-й ММКЯ состоялось отраслевое мероприятие по проблемам книжного рынка — конференция "Книжный рынок России", организованная Российским книжным союзом совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В мероприятии приняли участие директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев, начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев, президент Ассоциации книгораспространителей, главный редактор журнала "Книжная индустрия" Светлана Зорина, генеральный директор издательства "ЭКСМО" Евгений Капьёв, руководитель книжной категории Wildberries Алексей Кузьменко и другие фигуры российского книжного рынка. В ходе конференции эксперты обсудили состояние и перспективы развития российской книжной отрасли, основные тенденции и проблемы книгоиздания и книгораспространения в России в I полугодии 2024 года, тенденции развития рынка электронных и аудиокниг и современное состояние полиграфии. Евгений Капьев рассмотрел общую ситуацию на книжном рынке в первом полугодии 2024 года — выпуск книг составил более 50 000 наименований общим тиражом около 170 миллионов экземпляров, падения нет. По аналитическим данным группы ЭКСМО-АСТ, бумажный коммерческий книжный рынок вырос на 7% в рублях. Факторы, движущие рост рынка, — это маркетплейсы, продажи по ним поднялись на 37%, а на книжном рынке их доля составляет уже 47%: каждая вторая книга в России продается сегодня на маркетплейсах, всего же через интернет продается 55% книжной продукции. Регионы растут быстрее центра во многом благодаря появлению точек маркетплейсов в отдаленных местах. В рамках ММКЯ прошел VIII Международный конгресс переводчиков художественной литературы "Литературный перевод как средство культурной дипломатии". В Конгрессе приняли участие 130 переводчиков русской и зарубежной литературы, филологов, преподавателей и издателей из 32 стран. На пленарном заседании и в секциях было заслушано 103 доклада, проведено 4 круглых стола по актуальным проблемам художественного перевода, распространения и популяризации классической и современной литературы России. Специальными гостями конгресса стали 10 российских писателей, творческие встречи с которыми вызвали особый интерес участников. Премии и конкурсы Третьего сентября 2024 года, накануне открытия 37-й ММКЯ, прошла церемония награждения XIII конкурса профессионального мастерства "Ревизор-2024". Это ежегодное соревнование среди профессионалов книжной отрасли, лучших проектов и инициатив в области книгоиздания, книгораспространения и библиотечного дела России. В 2024 году введена номинация "Триумф года", в которой отмечается выдающееся событие, оказавшее значительное влияние на книжную отрасль России. Таким событием стал фестиваль "Красная площадь", прошедший в 10-й раз. Более 20 лет в рамках ММКЯ проходит торжественная церемония награждения победителей Национального конкурса "Книга года", на которой традиционно подводятся итоги прошедшего сезона и выбираются лучшие книжные новинки года. Конкурс проходит с 1999 года и является самой престижной профессиональной наградой России в области книгоиздания, принимать участие в нем могут только российские издательства. В этом году церемония награждения была посвящена памяти литературного поколения, которое стало символом стойкости и героизма, воспевшего великую ценность мира и человеческой жизни. В "Год лейтенантской прозы" со сцены звучали имена и тексты известных писателей и поэтов: Виктора Астафьева, Юрия Бондарева, Бориса Васильева, Василя Быкова, Юлии Друниной, Николая Старшинова, Владимира Богомолова и Булата Окуджавы, которым в этом году исполнилось бы 100 лет. Московская международная детская книжная ярмарка (ММДКЯ) В этом году во второй раз в рамках ММКЯ проходила Московская международная детская книжная ярмарка (ММДКЯ), которая готовилась к открытию несколько лет и впервые прошла в 2023 году. Это самостоятельная ярмарка с собственной программой мероприятий, своей сценой и площадкой, на которой будут представлены только детские издательства. Программа детской ярмарки включала в себя разнообразные мероприятия для детей и родителей: презентации, лекции, конкурсы, мастер-классы, дискуссии о литературе для подростков, встречи с издателями, психологами, педагогами и многое другое. В ярмарке приняли участие детские авторы Василиса Глядешкина, Анна Гончарова, Ирина Зартайская, Александра Калинина, Екатерина Матюшкина, Игорь Носов, Валентин Постников, Александр Рогоза, Яна Седова, Юлия Симбирская, Антон Соя; актер театра и кино Антон Шагин; детский нейропсихолог Елена Лаштабега и многие другие. Церемония открытия второй Московской международной детской книжной ярмарки началась с приветственного слова, с которым выступил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой: "От того, что читают наши дети, зависит наше будущее. Впервые открывая книгу, ребенок приобщает себя к огромному миру. Детская книга укрепляет связи между поколениями. Это высшая необходимость, особенно сегодня". "Правительство Москвы ежегодно поддерживает выставку, повышение значимости книгоиздания и книжной торговли – наш приоритет", – отметила первый заместитель руководителя департамента средств массовой информации и рекламы Москвы Юлия Казакова. Она напомнила, что в рамках городской издательской программы выпускаются книги не только о Москве, но и по теме детского, семейного и патриотического чтения и выразила надежду, что Московская международная книжная ярмарка, которая продлится до конца недели, станет важной частью программы празднования дня города. Московская международная книжная ярмарка прошла при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы и Российского книжного союза. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы