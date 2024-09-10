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У арестованного за взятку военкома в Москве изъяли крупную сумму денег - РИА Новости, 10.09.2024
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05:08 10.09.2024 (обновлено: 05:46 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/moskva-1971732273.html
У арестованного за взятку военкома в Москве изъяли крупную сумму денег
У арестованного за взятку военкома в Москве изъяли крупную сумму денег - РИА Новости, 10.09.2024
У арестованного за взятку военкома в Москве изъяли крупную сумму денег
Крупную сумму денежных средств изъяли у военного комиссара Преображенского района Москвы Сергея Тригилева в ходе обыска по месту его жительства в рамках... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T05:08
2024-09-10T05:46
россия
москва
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Крупную сумму денежных средств изъяли у военного комиссара Преображенского района Москвы Сергея Тригилева в ходе обыска по месту его жительства в рамках расследования дела о получении взятки, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В ходе обыска по месту жительства Тригилева С.А. изъята крупная сумма денежных средств, в том числе в иностранной валюте", - сказано в документах. Согласно документам, в период с ноября 2022 года по июнь 2023 года Тригилев, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Игорь Титовец, а также врач-терапевт по фамилии Аксенова, действуя в составе организованной группы, при посредничестве некоей Семеновой получили от трех человек в качестве взятки денежные средства за установление и подтверждение заболеваний, освобождающих их от прохождения срочной военной службы в Вооруженных силах РФ по состоянию здоровья. Тригилеву вменяют три эпизода получения взятки. Замоскворецкий райсуд арестовал его в начале июля. Обвиняемому грозит от семи до 12 лет лишения свободы.
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россия, москва, происшествия
Россия, Москва, Происшествия
У арестованного за взятку военкома в Москве изъяли крупную сумму денег

При обыске у арестованного за взятку военкома в Москве нашли крупную сумму денег

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Крупную сумму денежных средств изъяли у военного комиссара Преображенского района Москвы Сергея Тригилева в ходе обыска по месту его жительства в рамках расследования дела о получении взятки, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«
"В ходе обыска по месту жительства Тригилева С.А. изъята крупная сумма денежных средств, в том числе в иностранной валюте", - сказано в документах.
Согласно документам, в период с ноября 2022 года по июнь 2023 года Тригилев, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Игорь Титовец, а также врач-терапевт по фамилии Аксенова, действуя в составе организованной группы, при посредничестве некоей Семеновой получили от трех человек в качестве взятки денежные средства за установление и подтверждение заболеваний, освобождающих их от прохождения срочной военной службы в Вооруженных силах РФ по состоянию здоровья.
Тригилеву вменяют три эпизода получения взятки. Замоскворецкий райсуд арестовал его в начале июля. Обвиняемому грозит от семи до 12 лет лишения свободы.
Суд - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Арестованный московский военком не признал вину в получении крупной взятки
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