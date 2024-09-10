https://ria.ru/20240910/moshenniki-1971759407.html
В Кургане задержали мошенников, вымогавших деньги для ВСУ
В Кургане задержали мошенников, вымогавших деньги для ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024
В Кургане задержали мошенников, вымогавших деньги для ВСУ
УФСБ задержало двух жителей Кургана, подозреваемых в содействии телефонным мошенникам для вымогательства у россиян денег, которые затем направлялись на... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:06
2024-09-10T10:06
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 сен – РИА Новости. УФСБ задержало двух жителей Кургана, подозреваемых в содействии телефонным мошенникам для вымогательства у россиян денег, которые затем направлялись на финансирование вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону. По данным УФСБ, злоумышленники использовали GSM-шлюз, SIM-бокс и SIM-карты и через них из-за рубежа незаконно активировались аккаунты мессенджеров, социальных сетей, которые использовались для распространения ложной информации от имени "сотрудников спецслужб", диверсионной и террористической деятельности. Виртуальные узлы связи применялись украинскими кол-центрами для вымогательства у граждан России денежных средств, направляемых на финансирование ВСУ. "УФСБ во взаимодействии с УМВД России по Курганской области пресечена противоправная деятельность двух жителей Кургана, оказывавших содействие телефонным мошенникам", - говорится в сообщении. Отмечается также, что изъяты телекоммуникационное оборудование, средства связи, 780 SIM-карт и ноутбук.
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происшествия, технологии, россия, курган, курганская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Технологии, Россия, Курган, Курганская область, Вооруженные силы Украины
В Кургане задержали мошенников, вымогавших деньги для ВСУ
ФСБ задержала двух жителей Кургана за содействие телефонным мошенникам
ЧЕЛЯБИНСК, 10 сен – РИА Новости. УФСБ задержало двух жителей Кургана, подозреваемых в содействии телефонным мошенникам для вымогательства у россиян денег, которые затем направлялись на финансирование вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным УФСБ, злоумышленники использовали GSM-шлюз, SIM-бокс и SIM-карты и через них из-за рубежа незаконно активировались аккаунты мессенджеров, социальных сетей, которые использовались для распространения ложной информации от имени "сотрудников спецслужб", диверсионной и террористической деятельности. Виртуальные узлы связи применялись украинскими кол-центрами для вымогательства у граждан России денежных средств, направляемых на финансирование ВСУ.
"УФСБ во взаимодействии с УМВД России по Курганской области
пресечена противоправная деятельность двух жителей Кургана, оказывавших содействие телефонным мошенникам", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что изъяты телекоммуникационное оборудование, средства связи, 780 SIM-карт и ноутбук.