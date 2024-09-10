https://ria.ru/20240910/moshennichestvo-1971938663.html
Минздрав предупредил о новой схеме мошенничества с установкой приложения
Минздрав предупредил о новой схеме мошенничества с установкой приложения - РИА Новости, 11.09.2024
Минздрав предупредил о новой схеме мошенничества с установкой приложения
Минздрав России предупредил о новой схеме мошенничества через установку приложения "для кешбэка", сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-10T20:40
2024-09-10T20:40
2024-09-11T00:44
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
мошенничество
мошенники
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Минздрав России предупредил о новой схеме мошенничества через установку приложения "для кешбэка", сообщается в Telegram-канале ведомства.Как уточняется, злоумышленники звонят потенциальным жертвам и уговаривают скачать новое "приложение Минздрава" для получения кешбэка, если те в последнее осуществляли те или иные медобследования."После того, как приложение оказывается в телефоне, мошенники дают жертве форму для ввода данных и… получают доступ к банковской карте", — говорится в публикации.В Минздраве подчеркнули, что у ведомства нет никаких специальных приложений, а все цифровые сервисы находятся на Едином портале госуслуг.
https://ria.ru/20240807/moshenniki-1964665165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), мошенничество, мошенники
Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Мошенничество, мошенники
Минздрав предупредил о новой схеме мошенничества с установкой приложения
Минздрав предупредил о схеме обмана россиян через фейковое приложение