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Минздрав предупредил о новой схеме мошенничества с установкой приложения - РИА Новости, 11.09.2024
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20:40 10.09.2024 (обновлено: 00:44 11.09.2024)
https://ria.ru/20240910/moshennichestvo-1971938663.html
Минздрав предупредил о новой схеме мошенничества с установкой приложения
Минздрав предупредил о новой схеме мошенничества с установкой приложения - РИА Новости, 11.09.2024
Минздрав предупредил о новой схеме мошенничества с установкой приложения
Минздрав России предупредил о новой схеме мошенничества через установку приложения "для кешбэка", сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-10T20:40
2024-09-11T00:44
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
мошенничество
мошенники
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Минздрав России предупредил о новой схеме мошенничества через установку приложения "для кешбэка", сообщается в Telegram-канале ведомства.Как уточняется, злоумышленники звонят потенциальным жертвам и уговаривают скачать новое "приложение Минздрава" для получения кешбэка, если те в последнее осуществляли те или иные медобследования."После того, как приложение оказывается в телефоне, мошенники дают жертве форму для ввода данных и… получают доступ к банковской карте", — говорится в публикации.В Минздраве подчеркнули, что у ведомства нет никаких специальных приложений, а все цифровые сервисы находятся на Едином портале госуслуг.
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россия
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общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), мошенничество, мошенники
Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Мошенничество, мошенники
Минздрав предупредил о новой схеме мошенничества с установкой приложения

Минздрав предупредил о схеме обмана россиян через фейковое приложение

© Depositphotos.com / terovesalainenЗвонок с неизвестного номера
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Depositphotos.com / terovesalainen
Звонок с неизвестного номера. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Минздрав России предупредил о новой схеме мошенничества через установку приложения "для кешбэка", сообщается в Telegram-канале ведомства.
Как уточняется, злоумышленники звонят потенциальным жертвам и уговаривают скачать новое "приложение Минздрава" для получения кешбэка, если те в последнее осуществляли те или иные медобследования.
«
"После того, как приложение оказывается в телефоне, мошенники дают жертве форму для ввода данных и… получают доступ к банковской карте", — говорится в публикации.
В Минздраве подчеркнули, что у ведомства нет никаких специальных приложений, а все цифровые сервисы находятся на Едином портале госуслуг.
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В Москве пенсионер перевел мошенникам почти 83 миллиона рублей
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ОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Мошенничествомошенники
 
 
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