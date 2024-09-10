https://ria.ru/20240910/moshennichestvo-1971938663.html

Минздрав предупредил о новой схеме мошенничества с установкой приложения

Минздрав предупредил о новой схеме мошенничества с установкой приложения - РИА Новости, 11.09.2024

Минздрав предупредил о новой схеме мошенничества с установкой приложения

Минздрав России предупредил о новой схеме мошенничества через установку приложения "для кешбэка", сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-10T20:40

2024-09-10T20:40

2024-09-11T00:44

общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

мошенничество

мошенники

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Минздрав России предупредил о новой схеме мошенничества через установку приложения "для кешбэка", сообщается в Telegram-канале ведомства.Как уточняется, злоумышленники звонят потенциальным жертвам и уговаривают скачать новое "приложение Минздрава" для получения кешбэка, если те в последнее осуществляли те или иные медобследования."После того, как приложение оказывается в телефоне, мошенники дают жертве форму для ввода данных и… получают доступ к банковской карте", — говорится в публикации.В Минздраве подчеркнули, что у ведомства нет никаких специальных приложений, а все цифровые сервисы находятся на Едином портале госуслуг.

https://ria.ru/20240807/moshenniki-1964665165.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), мошенничество, мошенники