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На челябинского депутата завели уголовные дела о мошенничестве - РИА Новости, 10.09.2024
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13:38 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/moshennichestvo-1971820487.html
На челябинского депутата завели уголовные дела о мошенничестве
На челябинского депутата завели уголовные дела о мошенничестве - РИА Новости, 10.09.2024
На челябинского депутата завели уголовные дела о мошенничестве
Следствие возбудило уголовные дела о мошенничестве в отношении депутата Челябинской городской думы, ранее обвиненного в посредничестве в передаче взятки в... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T13:38
2024-09-10T13:38
происшествия
жилье
россия
челябинск
советский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 сен – РИА Новости. Следствие возбудило уголовные дела о мошенничестве в отношении депутата Челябинской городской думы, ранее обвиненного в посредничестве в передаче взятки в размере 2 миллиона рублей сотрудникам администрации, сообщило следственное управление СК РФ по региону. По данным УФСБ России по региону, депутат Челябинской гордумы подозревается в хищении обманным путем имущества и денежных средств в 2016-2021 годах. Так, в 2021 году, обещая содействовать при выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома, а также в планировке территории в селе Кременкуль Советского района Челябинска депутат, предположительно, похитил у фирмы 3,9 миллиона рублей. СУСК поясняет, что депутат неоднократно получал деньги от коммерческих организаций, будучи посредником при передаче взятки сотрудникам администрации. Так, в 2019-2020 годах бывший председатель комитета градостроительства и архитектуры Челябинска получил от сотрудников ООО через депутата не менее 5 миллиона рублей за содействие в планировке территории местного проезда в Советском районе Челябинска. "Следственными органами СК РФ по Челябинской области в отношении депутата Челябинской городской думы дополнительно возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, и двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере)", - говорится в сообщении. Кроме того, в отношении бывшего председателя комитета градостроительства и архитектуры Челябинска возбуждены уголовные дела за "получение взятки в крупном и особо крупном размере", добавляется в сообщении. Как сообщало СУСК, с сентября 2017 по июль 2020 года депутат гордумы Челябинска по предварительному сговору с гендиректором фирмы выступили в качестве посредников при передаче взятки сотрудникам администрации Челябинска в 2 миллиона рублей за "содействие в выдаче разрешения на строительство многоэтажного жилого дома". В результате разрешение на строительство дома выдали, но это противоречило закону. В отношении депутата и гендиректора возбуждено уголовное дело, оба были помещены в СИЗО и обвиняются по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснял, что речь идет о депутате Челябинской гордумы Виталии Паутове. По данным с сайта гордумы, Паутов шесть раз избирался депутатом городской думы.
https://ria.ru/20240910/moskva-1971732273.html
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происшествия, жилье, россия, челябинск, советский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Россия, Челябинск, Советский район, Следственный комитет России (СК РФ)
На челябинского депутата завели уголовные дела о мошенничестве

СК завел дела против депутата Челябинской гордумы, обвиняемого во взяточничестве

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС
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© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 сен – РИА Новости. Следствие возбудило уголовные дела о мошенничестве в отношении депутата Челябинской городской думы, ранее обвиненного в посредничестве в передаче взятки в размере 2 миллиона рублей сотрудникам администрации, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
По данным УФСБ России по региону, депутат Челябинской гордумы подозревается в хищении обманным путем имущества и денежных средств в 2016-2021 годах. Так, в 2021 году, обещая содействовать при выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома, а также в планировке территории в селе Кременкуль Советского района Челябинска депутат, предположительно, похитил у фирмы 3,9 миллиона рублей.
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СУСК поясняет, что депутат неоднократно получал деньги от коммерческих организаций, будучи посредником при передаче взятки сотрудникам администрации. Так, в 2019-2020 годах бывший председатель комитета градостроительства и архитектуры Челябинска получил от сотрудников ООО через депутата не менее 5 миллиона рублей за содействие в планировке территории местного проезда в Советском районе Челябинска.
"Следственными органами СК РФ по Челябинской области в отношении депутата Челябинской городской думы дополнительно возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, и двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Кроме того, в отношении бывшего председателя комитета градостроительства и архитектуры Челябинска возбуждены уголовные дела за "получение взятки в крупном и особо крупном размере", добавляется в сообщении.
Как сообщало СУСК, с сентября 2017 по июль 2020 года депутат гордумы Челябинска по предварительному сговору с гендиректором фирмы выступили в качестве посредников при передаче взятки сотрудникам администрации Челябинска в 2 миллиона рублей за "содействие в выдаче разрешения на строительство многоэтажного жилого дома". В результате разрешение на строительство дома выдали, но это противоречило закону. В отношении депутата и гендиректора возбуждено уголовное дело, оба были помещены в СИЗО и обвиняются по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснял, что речь идет о депутате Челябинской гордумы Виталии Паутове. По данным с сайта гордумы, Паутов шесть раз избирался депутатом городской думы.
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