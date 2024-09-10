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В Молдавии назвали обыски в офисах оппозиционных партий спектаклем - РИА Новости, 10.09.2024
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14:31 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/moldaviya-1971840520.html
В Молдавии назвали обыски в офисах оппозиционных партий спектаклем
В Молдавии назвали обыски в офисах оппозиционных партий спектаклем - РИА Новости, 10.09.2024
В Молдавии назвали обыски в офисах оппозиционных партий спектаклем
Глава молдавского блока "Победа" Илан Шор заявил, что обыски полиции в офисах оппозиционных партий по делу об их незаконном финансировании являются спектаклем. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T14:31
2024-09-10T14:31
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КИШИНЕВ, 10 сен - РИА Новости. Глава молдавского блока "Победа" Илан Шор заявил, что обыски полиции в офисах оппозиционных партий по делу об их незаконном финансировании являются спектаклем. Полиция Молдавии во вторник сообщила, что провела обыски у оппозиционных партий, которые подозреваются в получении незаконного финансирования через российский "Промсвязьбанк". По данным следствия, члены оппозиционных партий якобы переводили не указанные в бухгалтерских отчетах средства, которые шли на организацию массовых мероприятий. "Очередной спектакль от силовиков. Заявили о "десятках" проведенных рейдов в наших офисах, а по факту провели целых три. Мастер-класс по бурной деятельности: ребята в бронежилетах … снимают ролик у коробок с футболками — и все довольны! На этом и строится режим Майи Санду: все, начиная с нее, делают вид, что работают", - написал Шор в своем Telegram-канале. Он отметил, что будет ждать "новых грандиозных отчетов". Двадцать первого апреля в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и ее сотрудничество с Россией. На съезде было объявлено о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против руководства политсилы были введены санкции со стороны США.
https://ria.ru/20240908/moldaviya-1971398180.html
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в мире, молдавия, москва, россия, илан шор, майя санду, промсвязьбанк, евразийский экономический союз, возрождение
В мире, Молдавия, Москва, Россия, Илан Шор, Майя Санду, Промсвязьбанк, Евразийский экономический союз, Возрождение
В Молдавии назвали обыски в офисах оппозиционных партий спектаклем

Глава блока "Победа" Шор назвал обыски в офисах оппозиционных партий спектаклем

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 сен - РИА Новости. Глава молдавского блока "Победа" Илан Шор заявил, что обыски полиции в офисах оппозиционных партий по делу об их незаконном финансировании являются спектаклем.
Полиция Молдавии во вторник сообщила, что провела обыски у оппозиционных партий, которые подозреваются в получении незаконного финансирования через российский "Промсвязьбанк". По данным следствия, члены оппозиционных партий якобы переводили не указанные в бухгалтерских отчетах средства, которые шли на организацию массовых мероприятий.
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"Очередной спектакль от силовиков. Заявили о "десятках" проведенных рейдов в наших офисах, а по факту провели целых три. Мастер-класс по бурной деятельности: ребята в бронежилетах … снимают ролик у коробок с футболками — и все довольны! На этом и строится режим Майи Санду: все, начиная с нее, делают вид, что работают", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что будет ждать "новых грандиозных отчетов".
Двадцать первого апреля в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и ее сотрудничество с Россией. На съезде было объявлено о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против руководства политсилы были введены санкции со стороны США.
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