В Молдавии назвали обыски в офисах оппозиционных партий спектаклем
Глава блока "Победа" Шор назвал обыски в офисах оппозиционных партий спектаклем
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 сен - РИА Новости. Глава молдавского блока "Победа" Илан Шор заявил, что обыски полиции в офисах оппозиционных партий по делу об их незаконном финансировании являются спектаклем.
Полиция Молдавии во вторник сообщила, что провела обыски у оппозиционных партий, которые подозреваются в получении незаконного финансирования через российский "Промсвязьбанк". По данным следствия, члены оппозиционных партий якобы переводили не указанные в бухгалтерских отчетах средства, которые шли на организацию массовых мероприятий.
"Очередной спектакль от силовиков. Заявили о "десятках" проведенных рейдов в наших офисах, а по факту провели целых три. Мастер-класс по бурной деятельности: ребята в бронежилетах … снимают ролик у коробок с футболками — и все довольны! На этом и строится режим Майи Санду: все, начиная с нее, делают вид, что работают", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что будет ждать "новых грандиозных отчетов".
Двадцать первого апреля в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и ее сотрудничество с Россией. На съезде было объявлено о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против руководства политсилы были введены санкции со стороны США.