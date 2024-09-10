https://ria.ru/20240910/moldaviya-1971810878.html

Апелляционная палата Молдавии поддержала отказ Боле в участии в выборах

Апелляционная палата Молдавии поддержала отказ Боле в участии в выборах - РИА Новости, 10.09.2024

Апелляционная палата Молдавии поддержала отказ Боле в участии в выборах

Апелляционная палата Кишинева поддержала решение Центризибркома Молдавии об отказе депутату парламента Василию Боле в участии в выборах президента республики. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T12:59

2024-09-10T12:59

2024-09-10T13:01

в мире

молдавия

кишинев

василий боля

блок "победа"

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КИШИНЕВ, 10 сен - РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева поддержала решение Центризибркома Молдавии об отказе депутату парламента Василию Боле в участии в выборах президента республики. В последний день подачи заявок, 31 августа, ЦИК отклонил заявление политика, который планировал участвовать в выборах как независимый кандидат. ЦИК аргументировал отказ тем, что Боля поддерживает связи с политическими партиями и блоками, в частности с блоком "Победа" и партией "Возрождение", что противоречит требованиям к независимым кандидатам. Оппозиция рассматривает это решение как часть широкой кампании по политическому давлению, которую ведёт президент Майя Санду и её команда, стремясь подавить партии, выступающие за развитие отношений с Россией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). "Апелляционная палата постановила отклонить жалобу Василия Боли против ЦИК как необоснованную. Решение может быть опротестовано в течение трех дней", - говорится в решении суда. Президентские выборы и референдум по возможному вступлению Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент число желающих выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики возросло до 18.

https://ria.ru/20240910/moldaviya-1971811199.html

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в мире, молдавия, кишинев, василий боля, блок "победа"