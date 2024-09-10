Рейтинг@Mail.ru
Апелляционная палата Молдавии поддержала отказ Боле в участии в выборах - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 10.09.2024 (обновлено: 13:01 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/moldaviya-1971810878.html
Апелляционная палата Молдавии поддержала отказ Боле в участии в выборах
Апелляционная палата Молдавии поддержала отказ Боле в участии в выборах - РИА Новости, 10.09.2024
Апелляционная палата Молдавии поддержала отказ Боле в участии в выборах
Апелляционная палата Кишинева поддержала решение Центризибркома Молдавии об отказе депутату парламента Василию Боле в участии в выборах президента республики. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:59
2024-09-10T13:01
в мире
молдавия
кишинев
василий боля
блок "победа"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966573555_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcdbe00b7d40be5a7425d77221b25cb5.jpg
КИШИНЕВ, 10 сен - РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева поддержала решение Центризибркома Молдавии об отказе депутату парламента Василию Боле в участии в выборах президента республики. В последний день подачи заявок, 31 августа, ЦИК отклонил заявление политика, который планировал участвовать в выборах как независимый кандидат. ЦИК аргументировал отказ тем, что Боля поддерживает связи с политическими партиями и блоками, в частности с блоком "Победа" и партией "Возрождение", что противоречит требованиям к независимым кандидатам. Оппозиция рассматривает это решение как часть широкой кампании по политическому давлению, которую ведёт президент Майя Санду и её команда, стремясь подавить партии, выступающие за развитие отношений с Россией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). "Апелляционная палата постановила отклонить жалобу Василия Боли против ЦИК как необоснованную. Решение может быть опротестовано в течение трех дней", - говорится в решении суда. Президентские выборы и референдум по возможному вступлению Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент число желающих выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики возросло до 18.
https://ria.ru/20240910/moldaviya-1971811199.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966573555_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_08cc2e38be9a66a691bfed4941b9560f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, василий боля, блок "победа"
В мире, Молдавия, Кишинев, Василий Боля, Блок "Победа"
Апелляционная палата Молдавии поддержала отказ Боле в участии в выборах

Апелляционная палата в Кишиневе поддержала отказ ЦИК Боле в участии в выборах

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДепутат парламента Республики Молдова Василий Боля
Депутат парламента Республики Молдова Василий Боля - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Депутат парламента Республики Молдова Василий Боля. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 10 сен - РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева поддержала решение Центризибркома Молдавии об отказе депутату парламента Василию Боле в участии в выборах президента республики.
В последний день подачи заявок, 31 августа, ЦИК отклонил заявление политика, который планировал участвовать в выборах как независимый кандидат. ЦИК аргументировал отказ тем, что Боля поддерживает связи с политическими партиями и блоками, в частности с блоком "Победа" и партией "Возрождение", что противоречит требованиям к независимым кандидатам. Оппозиция рассматривает это решение как часть широкой кампании по политическому давлению, которую ведёт президент Майя Санду и её команда, стремясь подавить партии, выступающие за развитие отношений с Россией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
"Апелляционная палата постановила отклонить жалобу Василия Боли против ЦИК как необоснованную. Решение может быть опротестовано в течение трех дней", - говорится в решении суда.
Президентские выборы и референдум по возможному вступлению Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент число желающих выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики возросло до 18.
Депутат парламента Республики Молдова Василий Боля - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Боля опротестует недопуск к участию в выборах президента Молдавии
Вчера, 13:01
 
В миреМолдавияКишиневВасилий БоляБлок "Победа"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала