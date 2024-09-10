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Молдавский депутат заявил о нарушении властями страны законов - РИА Новости, 10.09.2024
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12:41 10.09.2024 (обновлено: 12:46 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/moldaviya-1971801840.html
Молдавский депутат заявил о нарушении властями страны законов
Молдавский депутат заявил о нарушении властями страны законов - РИА Новости, 10.09.2024
Молдавский депутат заявил о нарушении властями страны законов
Власти Молдавии с помощью Центризбиркома нарушают местное и международное законодательство, чтобы бороться с оппонентами, заявила на брифинге депутат парламента РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:41
2024-09-10T12:46
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КИШИНЕВ, 10 сен - РИА Новости. Власти Молдавии с помощью Центризбиркома нарушают местное и международное законодательство, чтобы бороться с оппонентами, заявила на брифинге депутат парламента от Партии коммунистов Диана Караман. "Молдавские власти грубо нарушают не только местное законодательство и Конституцию, но и международные акты, и это делается при помощи и руками ЦИК! Этот орган превратился в адвокатов и исполнителей грязных дел против оппонентов режима. ЦИК сегодня – не просто ангажированная властью структура, а позор для нашего государства! ЦИК отказывается рассматривать жалобы Партии коммунистов и группы граждан против Майи Санду, которая решила баллотироваться и взаимодействовать лишь с ПДС", - заявила Караман на брифинге. По ее словам, граждане страны на практике могут убедиться в том, что честность избирательного процесса находится под угрозой. "Сегодня можно уверенно сказать, что в Молдове мы столкнулись с режимом, который открыто нарушает права человека, которые могут быть соблюдены в рамках честных и корректных выборов", - добавила депутат. Президентские выборы и референдум по возможному вступлению Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент число желающих выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики возросло до 18.
https://ria.ru/20240909/moldavija-1971712142.html
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в мире, молдавия, майя санду, политика
В мире, Молдавия, Майя Санду, Политика
Молдавский депутат заявил о нарушении властями страны законов

Депутат: власти Молдавии нарушают местные и международные законы

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 сен - РИА Новости. Власти Молдавии с помощью Центризбиркома нарушают местное и международное законодательство, чтобы бороться с оппонентами, заявила на брифинге депутат парламента от Партии коммунистов Диана Караман.
"Молдавские власти грубо нарушают не только местное законодательство и Конституцию, но и международные акты, и это делается при помощи и руками ЦИК! Этот орган превратился в адвокатов и исполнителей грязных дел против оппонентов режима. ЦИК сегодня – не просто ангажированная властью структура, а позор для нашего государства! ЦИК отказывается рассматривать жалобы Партии коммунистов и группы граждан против Майи Санду, которая решила баллотироваться и взаимодействовать лишь с ПДС", - заявила Караман на брифинге.
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По ее словам, граждане страны на практике могут убедиться в том, что честность избирательного процесса находится под угрозой.
"Сегодня можно уверенно сказать, что в Молдове мы столкнулись с режимом, который открыто нарушает права человека, которые могут быть соблюдены в рамках честных и корректных выборов", - добавила депутат.
Президентские выборы и референдум по возможному вступлению Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент число желающих выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики возросло до 18.
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