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В Молдавии заявили о беспросветном кризисе в стране - РИА Новости, 10.09.2024
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11:56 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/moldaviya-1971792353.html
В Молдавии заявили о беспросветном кризисе в стране
В Молдавии заявили о беспросветном кризисе в стране - РИА Новости, 10.09.2024
В Молдавии заявили о беспросветном кризисе в стране
Жители Молдавии рассчитывали, что власти сумеют создать экономическое чудо в стране, но вместо этого кризис становится только глубже, считает лидер... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T11:56
2024-09-10T11:56
молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 10 сен - РИА Новости. Жители Молдавии рассчитывали, что власти сумеют создать экономическое чудо в стране, но вместо этого кризис становится только глубже, считает лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу. "Обещанного экономического "еврочуда" у наших реформаторов не вышло. А случился глубокий беспросветный кризис. Перспективы "хороших времен" от Майи Санду и сотоварищей окончательно скрылись за горизонтом истории, и средний обыватель ощущает это на своем кошельке чуть ли не ежедневно", - написал Лунгу в своем Telegram-канале. По его словам, с 2020 года внешний долг государства увеличивался в геометрической прогрессии. На фоне уже постоянной депопуляции трудоспособное население ощущает социальное давление этих долгов! С другой стороны, мы также видим серьезные и системные проблемы в бюджетной сфере. Снижение поступлений в бюджет и неэффективное увеличение расходов. А поправки, недавно одобренные парламентом, являются наиболее красноречивым примером действий власти против своего народа. Это отток прибыли от гос бюджета к иностранцам которые, по странной случайности, владеют нашими банками. Отличная схема, правда работает против граждан", - добавил Лунгу, пояснив, что власти пытаются перекрыть дефицит блюдет за счет внешних кредитов. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
https://ria.ru/20240910/moldaviya-1971760856.html
https://ria.ru/20240702/moldavia-1956870986.html
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молдавия, майя санду
Молдавия, Майя Санду
В Молдавии заявили о беспросветном кризисе в стране

Лидер партии "Шанс" Лунгу: власти Молдавии не смогли создать экономическое чудо

© РИА Новости / Руслан Шалапуда | Перейти в медиабанкЗдание президентского дворца в Кишиневе
Здание президентского дворца в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Руслан Шалапуда
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Здание президентского дворца в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 10 сен - РИА Новости. Жители Молдавии рассчитывали, что власти сумеют создать экономическое чудо в стране, но вместо этого кризис становится только глубже, считает лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу.
"Обещанного экономического "еврочуда" у наших реформаторов не вышло. А случился глубокий беспросветный кризис. Перспективы "хороших времен" от Майи Санду и сотоварищей окончательно скрылись за горизонтом истории, и средний обыватель ощущает это на своем кошельке чуть ли не ежедневно", - написал Лунгу в своем Telegram-канале.
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По его словам, с 2020 года внешний долг государства увеличивался в геометрической прогрессии. На фоне уже постоянной депопуляции трудоспособное население ощущает социальное давление этих долгов!
С другой стороны, мы также видим серьезные и системные проблемы в бюджетной сфере. Снижение поступлений в бюджет и неэффективное увеличение расходов. А поправки, недавно одобренные парламентом, являются наиболее красноречивым примером действий власти против своего народа. Это отток прибыли от гос бюджета к иностранцам которые, по странной случайности, владеют нашими банками. Отличная схема, правда работает против граждан", - добавил Лунгу, пояснив, что власти пытаются перекрыть дефицит блюдет за счет внешних кредитов.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
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