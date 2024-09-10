https://ria.ru/20240910/moldaviya-1971786286.html

В Молдавии обвинили оппозицию в получении средств через Промсвязьбанк

В Молдавии обвинили оппозицию в получении средств через Промсвязьбанк - РИА Новости, 10.09.2024

В Молдавии обвинили оппозицию в получении средств через Промсвязьбанк

Полиция Молдавии сообщила, что провела обыски у оппозиционных партий, которые подозреваются в получении незаконного финансирования через российский... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T11:31

2024-09-10T11:31

2024-09-10T12:01

в мире

молдавия

промсвязьбанк

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КИШИНЕВ, 10 сен - РИА Новости. Полиция Молдавии сообщила, что провела обыски у оппозиционных партий, которые подозреваются в получении незаконного финансирования через российский Промсвязьбанк."Сотрудники Национального следственного управления совместно с Антикоррупционной прокуратурой провели несколько обысков в рамках уголовного дела, возбужденного из-за незаконного финансирования политических партий, инициативных групп и конкурентов на выборах - проведены в особо крупном размере, а также из-за отмывания денег, совершенного преступной группой", - говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции.Следствие установило, что члены первичных территориальных организаций некоторых политических партий страны ежемесячно получали средства из теневых источников, не отраженные в бухгалтерском учете за деятельность. Эти средства шли на подготовку к президентским выборам, в том числе на проведение митингов и акций протеста."Представителям аффилированных с Иланом Шором сторон были открыты банковские счета в коммерческом банке "Промсвязьбанк" в РФ после чего за деятельность в пользу партий и за электоральную коррупцию во время выборов через приложение "ПСБ" на их счета переводились денежные суммы в российских рублях", - отмечает полиция.В настоящее время рублевые переводы осуществляются через различные национальные и международные финансовые платформы, суммы варьируются в пределах от 10 до 155 тысяч рублей.В ходе обысков были изъяты проекты документов, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.Двадцать первого апреля в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и ее сотрудничество с Россией. На съезде было объявлено о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против руководства политсилы были введены санкции со стороны США.

https://ria.ru/20240910/moldaviya-1971792353.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, промсвязьбанк