https://ria.ru/20240910/moldaviya-1971760856.html

Выборы в Молдавии угрожают существованию страны, заявил Стояногло

Выборы в Молдавии угрожают существованию страны, заявил Стояногло - РИА Новости, 10.09.2024

Выборы в Молдавии угрожают существованию страны, заявил Стояногло

Множество факторов превращают избирательный процесс Молдавии в бизнес-проект, что может привести к уничтожению страны, считает бывший генпрокурор, кандидат в... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T10:08

2024-09-10T10:08

2024-09-10T10:08

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молдавия

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КИШИНЕВ, 10 сен - РИА Новости. Множество факторов превращают избирательный процесс Молдавии в бизнес-проект, что может привести к уничтожению страны, считает бывший генпрокурор, кандидат в президенты Александр Стояногло. "Очень важно, чтобы в условиях выборов люди имели доступ к средствам массовой информации, могли свободно высказывать свое мнение, и чтобы их права не ущемлялись. В то же время, необходимо предотвратить множество факторов, которые превращают избирательную кампанию в бизнес-проект, ставя под угрозу само существование Молдавии", - заявил Стояногло журналистам. По его словам, главная задача — обеспечить демократичность, честность и прозрачность выборов, без внешнего вмешательства, без незаконного финансирования. "А когда часть избирателей "покупают", когда в это вмешивают внешние факторы, занимаются геополитикой, когда на каждых выборах ищут внешних врагов — общество просто доводят до истерии, и тогда процесс выборов становится крайне уязвимым", - добавил экс-генпрокурор. Президентские выборы и референдум по возможному вступлению Молдавии в Евросоюз назначены на 20 октября. На данный момент число желающих выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики возросло до 18.

https://ria.ru/20240909/moldaviya-1971553322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия