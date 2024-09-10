Рейтинг@Mail.ru
Выборы в Молдавии угрожают существованию страны, заявил Стояногло - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/moldaviya-1971760856.html
Выборы в Молдавии угрожают существованию страны, заявил Стояногло
Выборы в Молдавии угрожают существованию страны, заявил Стояногло - РИА Новости, 10.09.2024
Выборы в Молдавии угрожают существованию страны, заявил Стояногло
Множество факторов превращают избирательный процесс Молдавии в бизнес-проект, что может привести к уничтожению страны, считает бывший генпрокурор, кандидат в... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:08
2024-09-10T10:08
в мире
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg
КИШИНЕВ, 10 сен - РИА Новости. Множество факторов превращают избирательный процесс Молдавии в бизнес-проект, что может привести к уничтожению страны, считает бывший генпрокурор, кандидат в президенты Александр Стояногло. "Очень важно, чтобы в условиях выборов люди имели доступ к средствам массовой информации, могли свободно высказывать свое мнение, и чтобы их права не ущемлялись. В то же время, необходимо предотвратить множество факторов, которые превращают избирательную кампанию в бизнес-проект, ставя под угрозу само существование Молдавии", - заявил Стояногло журналистам. По его словам, главная задача — обеспечить демократичность, честность и прозрачность выборов, без внешнего вмешательства, без незаконного финансирования. "А когда часть избирателей "покупают", когда в это вмешивают внешние факторы, занимаются геополитикой, когда на каждых выборах ищут внешних врагов — общество просто доводят до истерии, и тогда процесс выборов становится крайне уязвимым", - добавил экс-генпрокурор. Президентские выборы и референдум по возможному вступлению Молдавии в Евросоюз назначены на 20 октября. На данный момент число желающих выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики возросло до 18.
https://ria.ru/20240909/moldaviya-1971553322.html
https://ria.ru/20240902/moldaviya-1969983220.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_1a02962516f68254badcb5405ca17a7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия
В мире, Молдавия
Выборы в Молдавии угрожают существованию страны, заявил Стояногло

Стояногло: выборы в Молдавии становятся бизнес-проектом и угрожают стране

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 10 сен - РИА Новости. Множество факторов превращают избирательный процесс Молдавии в бизнес-проект, что может привести к уничтожению страны, считает бывший генпрокурор, кандидат в президенты Александр Стояногло.
"Очень важно, чтобы в условиях выборов люди имели доступ к средствам массовой информации, могли свободно высказывать свое мнение, и чтобы их права не ущемлялись. В то же время, необходимо предотвратить множество факторов, которые превращают избирательную кампанию в бизнес-проект, ставя под угрозу само существование Молдавии", - заявил Стояногло журналистам.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
В Молдавии назвали ЦИК инструментом для манипулирования властей
Вчера, 11:14
По его словам, главная задача — обеспечить демократичность, честность и прозрачность выборов, без внешнего вмешательства, без незаконного финансирования. "А когда часть избирателей "покупают", когда в это вмешивают внешние факторы, занимаются геополитикой, когда на каждых выборах ищут внешних врагов — общество просто доводят до истерии, и тогда процесс выборов становится крайне уязвимым", - добавил экс-генпрокурор.
Президентские выборы и референдум по возможному вступлению Молдавии в Евросоюз назначены на 20 октября. На данный момент число желающих выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики возросло до 18.
Александр Стояногло - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
ЦИК Молдавии одобрил регистрацию Стояногло кандидатом в президенты
2 сентября, 14:16
 
В миреМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала