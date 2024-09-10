Стремление к евроинтеграции принесло Молдавии нищету, заявил Боля
Депутат Боля: евроинтеграция принесла в Молдавии нищету и сокращение населения
© Sputnik / Anatolii KiriakУчастник акции протеста перед зданием правительства Молдавии
© Sputnik / Anatolii Kiriak
КИШИНЕВ, 10 сен - РИА Новости. Стремление к евроинтеграции принесло Молдавии нищету и сокращение населения, поэтому нужно оценить возможности страны и, возможно, обратить внимание на Восток, заявил во вторник депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.
«
"Какую реальную выгоду мы получим, идя по пути интеграции в Европейский союз? Мы стали беднее, а население сократилось. Социальная инфраструктура находится в плачевном состоянии: школы и детские сады закрываются, научные центры и университеты либо объединяются, либо закрываются. Мы сталкиваемся с кражами и другими серьезными проблемами. Это реальность", - заявил Боля в интервью порталу Unimedia.
В Молдавии прошел марш против евроинтеграции страны
8 сентября, 12:53
Он заявил, что также не хотел бы видеть продвижение в стране ценностей ЛГБТ*-сообщества.
Вместо этого Боля предлагает обратить внимание на страны Евразийского экономического союза, которые, несмотря на санкции, добились впечатляющего экономического роста.
«
"Пришло время остановиться и оценить наши возможности. Интеграционные процессы на Востоке перспективны для нашей страны. Возможно, учитывая национальные интересы, нам следует обратиться к другим направлениям, которые принесут Молдавии развитие и процветание", - добавил Боля.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Движение признано экстремистским и запрещено в России.
В молдавской оппозиции назвали альтернативу евроинтеграции
20 августа, 11:42