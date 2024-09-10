https://ria.ru/20240910/moldavija-1971854873.html

Стремление к евроинтеграции принесло Молдавии нищету, заявил Боля

Стремление к евроинтеграции принесло Молдавии нищету, заявил Боля - РИА Новости, 10.09.2024

Стремление к евроинтеграции принесло Молдавии нищету, заявил Боля

Стремление к евроинтеграции принесло Молдавии нищету и сокращение населения, поэтому нужно оценить возможности страны и, возможно, обратить внимание на Восток,... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T15:27

2024-09-10T15:27

2024-09-10T15:27

в мире

молдавия

восток

украина

василий боля

евросоюз

евразийский экономический союз

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КИШИНЕВ, 10 сен - РИА Новости. Стремление к евроинтеграции принесло Молдавии нищету и сокращение населения, поэтому нужно оценить возможности страны и, возможно, обратить внимание на Восток, заявил во вторник депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля. "Какую реальную выгоду мы получим, идя по пути интеграции в Европейский союз? Мы стали беднее, а население сократилось. Социальная инфраструктура находится в плачевном состоянии: школы и детские сады закрываются, научные центры и университеты либо объединяются, либо закрываются. Мы сталкиваемся с кражами и другими серьезными проблемами. Это реальность", - заявил Боля в интервью порталу Unimedia. Он заявил, что также не хотел бы видеть продвижение в стране ценностей ЛГБТ*-сообщества.Вместо этого Боля предлагает обратить внимание на страны Евразийского экономического союза, которые, несмотря на санкции, добились впечатляющего экономического роста. "Пришло время остановиться и оценить наши возможности. Интеграционные процессы на Востоке перспективны для нашей страны. Возможно, учитывая национальные интересы, нам следует обратиться к другим направлениям, которые принесут Молдавии развитие и процветание", - добавил Боля. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20240908/moldavija-1971393273.html

https://ria.ru/20240820/bolya-1967269974.html

молдавия

восток

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, восток, украина, василий боля, евросоюз, евразийский экономический союз