https://ria.ru/20240910/mnogoetazhka-1971732147.html

При отражении атаки БПЛА в Раменском загорелась многоэтажка

При отражении атаки БПЛА в Раменском загорелась многоэтажка - РИА Новости, 10.09.2024

При отражении атаки БПЛА в Раменском загорелась многоэтажка

При отражении атаки беспилотников в подмосковном городе Раменское в многоэтажном жилом доме начался пожар, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T05:05

2024-09-10T05:05

2024-09-10T09:30

специальная военная операция на украине

происшествия

раменское

коломна

сергей собянин

атака украинских бпла в раменском

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. При отражении атаки беспилотников в подмосковном городе Раменское в многоэтажном жилом доме начался пожар, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."При отражении атаки в городе Раменское возгорание на уровне 11-12 этажей жилого дома, работают экстренные службы", — написал он в своем Telegram-канале.Ранее Собянин сообщал об уничтожении шести беспилотников в Раменском. Еще четыре БПЛА сбили в Подольском городском округе и два — в Домодедово. Кроме того, один беспилотник нейтрализовали в городском округе Коломна.По словам мэра, устраняются последствия падения обломков сбитого БПЛА в районе аэропорта Жуковский. Также обломки упали на территории частного домовладения в Троицком административном округе. На местах работают специалисты экстренных служб.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.В последний раз беспилотники массово атаковали столицу 1 сентября. Тогда один сбитый БПЛА при падении повредил отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне.

https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971727833.html

https://ria.ru/20240910/bespilotnik-1971729526.html

раменское

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