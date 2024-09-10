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При отражении атаки БПЛА в Раменском загорелась многоэтажка
При отражении атаки БПЛА в Раменском загорелась многоэтажка - РИА Новости, 10.09.2024
При отражении атаки БПЛА в Раменском загорелась многоэтажка
При отражении атаки беспилотников в подмосковном городе Раменское в многоэтажном жилом доме начался пожар, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T05:05
2024-09-10T05:05
2024-09-10T09:30
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атака украинских бпла в раменском
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. При отражении атаки беспилотников в подмосковном городе Раменское в многоэтажном жилом доме начался пожар, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."При отражении атаки в городе Раменское возгорание на уровне 11-12 этажей жилого дома, работают экстренные службы", — написал он в своем Telegram-канале.Ранее Собянин сообщал об уничтожении шести беспилотников в Раменском. Еще четыре БПЛА сбили в Подольском городском округе и два — в Домодедово. Кроме того, один беспилотник нейтрализовали в городском округе Коломна.По словам мэра, устраняются последствия падения обломков сбитого БПЛА в районе аэропорта Жуковский. Также обломки упали на территории частного домовладения в Троицком административном округе. На местах работают специалисты экстренных служб.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.В последний раз беспилотники массово атаковали столицу 1 сентября. Тогда один сбитый БПЛА при падении повредил отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне.
https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971727833.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Раменское, Коломна, Сергей Собянин, Атака украинских БПЛА в Раменском
При отражении атаки БПЛА в Раменском загорелась многоэтажка
Собянин: при отражении атаки БПЛА в Раменском загорелась многоэтажка