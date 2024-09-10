Рейтинг@Mail.ru
При отражении атаки БПЛА в Раменском загорелась многоэтажка - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 10.09.2024 (обновлено: 09:30 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/mnogoetazhka-1971732147.html
При отражении атаки БПЛА в Раменском загорелась многоэтажка
При отражении атаки БПЛА в Раменском загорелась многоэтажка - РИА Новости, 10.09.2024
При отражении атаки БПЛА в Раменском загорелась многоэтажка
При отражении атаки беспилотников в подмосковном городе Раменское в многоэтажном жилом доме начался пожар, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T05:05
2024-09-10T09:30
специальная военная операция на украине
происшествия
раменское
коломна
сергей собянин
атака украинских бпла в раменском
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27079/94/270799421_0:11:3228:1827_1920x0_80_0_0_20857ba8bd967cfcc847826652686663.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. При отражении атаки беспилотников в подмосковном городе Раменское в многоэтажном жилом доме начался пожар, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."При отражении атаки в городе Раменское возгорание на уровне 11-12 этажей жилого дома, работают экстренные службы", — написал он в своем Telegram-канале.Ранее Собянин сообщал об уничтожении шести беспилотников в Раменском. Еще четыре БПЛА сбили в Подольском городском округе и два — в Домодедово. Кроме того, один беспилотник нейтрализовали в городском округе Коломна.По словам мэра, устраняются последствия падения обломков сбитого БПЛА в районе аэропорта Жуковский. Также обломки упали на территории частного домовладения в Троицком административном округе. На местах работают специалисты экстренных служб.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.В последний раз беспилотники массово атаковали столицу 1 сентября. Тогда один сбитый БПЛА при падении повредил отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне.
https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971727833.html
https://ria.ru/20240910/bespilotnik-1971729526.html
раменское
коломна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27079/94/270799421_391:0:2839:1836_1920x0_80_0_0_f3c972bf945dfdc0acbac0eb88f9486b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, раменское, коломна, сергей собянин, атака украинских бпла в раменском
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Раменское, Коломна, Сергей Собянин, Атака украинских БПЛА в Раменском
При отражении атаки БПЛА в Раменском загорелась многоэтажка

Собянин: при отражении атаки БПЛА в Раменском загорелась многоэтажка

© РИА Новости / Андрей ПоповТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Андрей Попов
Тушение пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. При отражении атаки беспилотников в подмосковном городе Раменское в многоэтажном жилом доме начался пожар, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«
"При отражении атаки в городе Раменское возгорание на уровне 11-12 этажей жилого дома, работают экстренные службы", — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Собянин сообщал об уничтожении шести беспилотников в Раменском. Еще четыре БПЛА сбили в Подольском городском округе и два — в Домодедово. Кроме того, один беспилотник нейтрализовали в городском округе Коломна.
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
В Брянской области нейтрализовали 59 украинских БПЛА
03:28
По словам мэра, устраняются последствия падения обломков сбитого БПЛА в районе аэропорта Жуковский. Также обломки упали на территории частного домовладения в Троицком административном округе. На местах работают специалисты экстренных служб.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
В последний раз беспилотники массово атаковали столицу 1 сентября. Тогда один сбитый БПЛА при падении повредил отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне.
Панорама города Тулы - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Обломки сбитого БПЛА в Тульской области упали на объект ТЭК
04:03
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРаменскоеКоломнаСергей СобянинАтака украинских БПЛА в Раменском
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала