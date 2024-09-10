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Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой миссии на МКС - РИА Новости, 10.09.2024
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15:23 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/mks-1971854250.html
Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой миссии на МКС
Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой миссии на МКС - РИА Новости, 10.09.2024
Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой миссии на МКС
Госкомиссия на космодроме Байконур разрешила полёт россиян Алексея Овчинина и Ивана Вагнера с американцем Дональдом Петтитом к Международной космической станции РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:23
2024-09-10T15:23
космос - риа наука
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алексей овчинин
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БАЙКОНУР (Казахстан), 10 сен – РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур разрешила полёт россиян Алексея Овчинина и Ивана Вагнера с американцем Дональдом Петтитом к Международной космической станции на корабле "Союз МС-26" 11 сентября, сообщил журналистам представитель "Роскосмоса". "Госкомиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля "Союз МС-26", - сказал он. В дублирующий экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт НАСА Джонни Ким. Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-26" запланирован на 11 сентября. Общая продолжительность миссии на МКС должна составить 202 суток. Российским космонавтам за время полёта предстоит выполнить более 40 научных экспериментов, три из которых ранее не проводились на станции. В декабре у них запланирован выход в открытый космос.
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космос - риа наука, байконур (город), алексей овчинин, иван вагнер, роскосмос, наса, россия
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Роскосмос, НАСА, Россия
Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой миссии на МКС

Госкомиссия разрешила полет Овчинина и Вагнера к МКС 11 сентября

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
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БАЙКОНУР (Казахстан), 10 сен – РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур разрешила полёт россиян Алексея Овчинина и Ивана Вагнера с американцем Дональдом Петтитом к Международной космической станции на корабле "Союз МС-26" 11 сентября, сообщил журналистам представитель "Роскосмоса".
"Госкомиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля "Союз МС-26", - сказал он.
В дублирующий экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт НАСА Джонни Ким.
Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-26" запланирован на 11 сентября. Общая продолжительность миссии на МКС должна составить 202 суток.
Российским космонавтам за время полёта предстоит выполнить более 40 научных экспериментов, три из которых ранее не проводились на станции. В декабре у них запланирован выход в открытый космос.
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Космос - РИА НаукаБайконур (город)Алексей ОвчининИван ВагнерРоскосмосНАСАРоссия
 
 
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