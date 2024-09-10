https://ria.ru/20240910/mks-1971854250.html

Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой миссии на МКС

Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой миссии на МКС - РИА Новости, 10.09.2024

Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой миссии на МКС

Госкомиссия на космодроме Байконур разрешила полёт россиян Алексея Овчинина и Ивана Вагнера с американцем Дональдом Петтитом к Международной космической станции РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T15:23

2024-09-10T15:23

2024-09-10T15:23

космос - риа наука

байконур (город)

алексей овчинин

иван вагнер

роскосмос

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БАЙКОНУР (Казахстан), 10 сен – РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур разрешила полёт россиян Алексея Овчинина и Ивана Вагнера с американцем Дональдом Петтитом к Международной космической станции на корабле "Союз МС-26" 11 сентября, сообщил журналистам представитель "Роскосмоса". "Госкомиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля "Союз МС-26", - сказал он. В дублирующий экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт НАСА Джонни Ким. Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-26" запланирован на 11 сентября. Общая продолжительность миссии на МКС должна составить 202 суток. Российским космонавтам за время полёта предстоит выполнить более 40 научных экспериментов, три из которых ранее не проводились на станции. В декабре у них запланирован выход в открытый космос.

https://ria.ru/20240820/indikator-1967238411.html

байконур (город)

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космос - риа наука, байконур (город), алексей овчинин, иван вагнер, роскосмос, наса, россия