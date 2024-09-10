https://ria.ru/20240910/mishustin-1971802642.html

Мишустин обсудил вопросы сотрудничества на встрече в Узбекистане

Мишустин обсудил вопросы сотрудничества на встрече в Узбекистане - РИА Новости, 10.09.2024

Мишустин обсудил вопросы сотрудничества на встрече в Узбекистане

Глава правительства РФ Михаил Мишустин и помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева обсудили сотрудничество двух стран в экономике, культуре, образовании и РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T12:36

2024-09-10T12:36

2024-09-10T12:50

здоровье - общество

узбекистан

россия

михаил мишустин

саида мирзиеева

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 10 сен - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин и помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева обсудили сотрудничество двух стран в экономике, культуре, образовании и уделили особое внимание вопросам в сфере трудовой миграции, сообщила пресс-служба кабмина. Российский премьер 9 сентября прибыл с двухдневным официальным визитом в Узбекистан. Во вторник Мишустин побеседовал с лидером страны Шавкатом Мирзиёевым, затем состоялась его встреча с помощником президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой. "На двусторонней встрече обсуждались актуальные вопросы по ряду важных направлений сотрудничества, включая экономику, культуру и образование. Особое внимание было уделено сфере трудовой миграции", - сообщила пресс-служба правительства РФ после встречи Мишустина с помощником президента Узбекистана. По итогам стороны договорились и далее развивать тесный диалог, нацеленный на расширение взаимовыгодного партнерства, добавили в пресс-службе кабмина.

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здоровье - общество, узбекистан, россия, михаил мишустин, саида мирзиеева, шавкат мирзиеев