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Мишустин обсудил вопросы сотрудничества на встрече в Узбекистане - РИА Новости, 10.09.2024
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12:36 10.09.2024 (обновлено: 12:50 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/mishustin-1971802642.html
Мишустин обсудил вопросы сотрудничества на встрече в Узбекистане
Мишустин обсудил вопросы сотрудничества на встрече в Узбекистане - РИА Новости, 10.09.2024
Мишустин обсудил вопросы сотрудничества на встрече в Узбекистане
Глава правительства РФ Михаил Мишустин и помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева обсудили сотрудничество двух стран в экономике, культуре, образовании и РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:36
2024-09-10T12:50
здоровье - общество
узбекистан
россия
михаил мишустин
саида мирзиеева
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 10 сен - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин и помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева обсудили сотрудничество двух стран в экономике, культуре, образовании и уделили особое внимание вопросам в сфере трудовой миграции, сообщила пресс-служба кабмина. Российский премьер 9 сентября прибыл с двухдневным официальным визитом в Узбекистан. Во вторник Мишустин побеседовал с лидером страны Шавкатом Мирзиёевым, затем состоялась его встреча с помощником президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой. "На двусторонней встрече обсуждались актуальные вопросы по ряду важных направлений сотрудничества, включая экономику, культуру и образование. Особое внимание было уделено сфере трудовой миграции", - сообщила пресс-служба правительства РФ после встречи Мишустина с помощником президента Узбекистана. По итогам стороны договорились и далее развивать тесный диалог, нацеленный на расширение взаимовыгодного партнерства, добавили в пресс-службе кабмина.
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здоровье - общество, узбекистан, россия, михаил мишустин, саида мирзиеева, шавкат мирзиеев
Здоровье - Общество, Узбекистан, Россия, Михаил Мишустин, Саида Мирзиеева, Шавкат Мирзиеев
Мишустин обсудил вопросы сотрудничества на встрече в Узбекистане

Мишустин обсудил вопросы трудовой миграции на встрече в Узбекистане

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева во время встречи в Ташкенте. 10 сентября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева во время встречи в Ташкенте. 10 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева во время встречи в Ташкенте. 10 сентября 2024
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 10 сен - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин и помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева обсудили сотрудничество двух стран в экономике, культуре, образовании и уделили особое внимание вопросам в сфере трудовой миграции, сообщила пресс-служба кабмина.
Российский премьер 9 сентября прибыл с двухдневным официальным визитом в Узбекистан. Во вторник Мишустин побеседовал с лидером страны Шавкатом Мирзиёевым, затем состоялась его встреча с помощником президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой.
"На двусторонней встрече обсуждались актуальные вопросы по ряду важных направлений сотрудничества, включая экономику, культуру и образование. Особое внимание было уделено сфере трудовой миграции", - сообщила пресс-служба правительства РФ после встречи Мишустина с помощником президента Узбекистана.
По итогам стороны договорились и далее развивать тесный диалог, нацеленный на расширение взаимовыгодного партнерства, добавили в пресс-службе кабмина.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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Здоровье - ОбществоУзбекистанРоссияМихаил МишустинСаида МирзиееваШавкат Мирзиеев
 
 
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