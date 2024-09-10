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"Не выдержат". В США назвали условие для переговоров Украины с Россией
"Не выдержат". В США назвали условие для переговоров Украины с Россией - РИА Новости, 10.09.2024
"Не выдержат". В США назвали условие для переговоров Украины с Россией
Украинский конфликт может быть разрешен только на поле боя, когда ВСУ достигнут критического истощения своих ресурсов, а не после избрания нового президента... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:12
2024-09-10T17:12
2024-09-10T17:12
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Украинский конфликт может быть разрешен только на поле боя, когда ВСУ достигнут критического истощения своих ресурсов, а не после избрания нового президента США, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу ShanghaiEye."Я думаю, единственное, что изменит ход войны в Украине и направление дипломатических отношений США и Украины, это если ВСУ потерпят поражение. Я думаю, что происходящее на полях сражений имеет наибольшее значение", — считает политолог.По его словам, Украина продолжит нести крупные потери и в любом случае будет вынуждена сесть за стол переговоров с Россией."Сейчас события на поле боя разворачиваются в пользу русских, поэтому если конфликт продолжится, то, скорее всего, русские заберут даже больше территории, чем они сейчас контролируют <…>. Так что в какой-то момент украинцы признают, что больше не могут этого выдержать, и сядут за стол переговоров, где Россия будет выступать в роли победителя", — заключил Миршаймер.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства также упомянул и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20240910/ukraina-1971881848.html
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в мире, россия, украина, сша, джон миршаймер, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Украина, США, Джон Миршаймер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине
"Не выдержат". В США назвали условие для переговоров Украины с Россией
Миршаймер: украинский конфликт может быть разрешен только на поле боя