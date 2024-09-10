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Мирошник прокомментировал атаку БПЛА на Подмосковье - РИА Новости, 10.09.2024
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09:49 10.09.2024
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Мирошник прокомментировал атаку БПЛА на Подмосковье
Мирошник прокомментировал атаку БПЛА на Подмосковье - РИА Новости, 10.09.2024
Мирошник прокомментировал атаку БПЛА на Подмосковье
Атака БПЛА на Подмосковье и другие регионы России в ночь на вторник - новая попытка Киева использовать террористические методы для ударов по гражданским... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T09:49
2024-09-10T09:49
россия
московская область (подмосковье)
киев
родион мирошник
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Атака БПЛА на Подмосковье и другие регионы России в ночь на вторник - новая попытка Киева использовать террористические методы для ударов по гражданским объектам, написал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 144 украинских беспилотника над Брянской, Московской, Курской, Тульской, Белгородской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Орловской областями. "Новая попытка киевского режима применения террористических методов для нанесения ударов по гражданским объектам", - написал Мирошник, комментируя информацию Минобороны.
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россия
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россия, московская область (подмосковье), киев, родион мирошник
Россия, Московская область (Подмосковье), Киев, Родион Мирошник
Мирошник прокомментировал атаку БПЛА на Подмосковье

Мирошник назвал атаку украинских БПЛА на Подмосковье террористическими методами

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Атака БПЛА на Подмосковье и другие регионы России в ночь на вторник - новая попытка Киева использовать террористические методы для ударов по гражданским объектам, написал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 144 украинских беспилотника над Брянской, Московской, Курской, Тульской, Белгородской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Орловской областями.
"Новая попытка киевского режима применения террористических методов для нанесения ударов по гражданским объектам", - написал Мирошник, комментируя информацию Минобороны.
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РоссияМосковская область (Подмосковье)КиевРодион Мирошник
 
 
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