https://ria.ru/20240910/miroshnik-1971755316.html

Мирошник прокомментировал атаку БПЛА на Подмосковье

Мирошник прокомментировал атаку БПЛА на Подмосковье - РИА Новости, 10.09.2024

Мирошник прокомментировал атаку БПЛА на Подмосковье

Атака БПЛА на Подмосковье и другие регионы России в ночь на вторник - новая попытка Киева использовать террористические методы для ударов по гражданским... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T09:49

2024-09-10T09:49

2024-09-10T09:49

россия

московская область (подмосковье)

киев

родион мирошник

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969648393_0:44:3149:1815_1920x0_80_0_0_df381d80cd94c90ddd2cfd71e90af9c7.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Атака БПЛА на Подмосковье и другие регионы России в ночь на вторник - новая попытка Киева использовать террористические методы для ударов по гражданским объектам, написал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 144 украинских беспилотника над Брянской, Московской, Курской, Тульской, Белгородской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Орловской областями. "Новая попытка киевского режима применения террористических методов для нанесения ударов по гражданским объектам", - написал Мирошник, комментируя информацию Минобороны.

https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971747958.html

россия

московская область (подмосковье)

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, московская область (подмосковье), киев, родион мирошник