https://ria.ru/20240910/miroshnik-1971755316.html
Мирошник прокомментировал атаку БПЛА на Подмосковье
Мирошник прокомментировал атаку БПЛА на Подмосковье - РИА Новости, 10.09.2024
Мирошник прокомментировал атаку БПЛА на Подмосковье
Атака БПЛА на Подмосковье и другие регионы России в ночь на вторник - новая попытка Киева использовать террористические методы для ударов по гражданским... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T09:49
2024-09-10T09:49
2024-09-10T09:49
россия
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киев
родион мирошник
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Атака БПЛА на Подмосковье и другие регионы России в ночь на вторник - новая попытка Киева использовать террористические методы для ударов по гражданским объектам, написал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 144 украинских беспилотника над Брянской, Московской, Курской, Тульской, Белгородской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Орловской областями. "Новая попытка киевского режима применения террористических методов для нанесения ударов по гражданским объектам", - написал Мирошник, комментируя информацию Минобороны.
https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971747958.html
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россия, московская область (подмосковье), киев, родион мирошник
Россия, Московская область (Подмосковье), Киев, Родион Мирошник
Мирошник прокомментировал атаку БПЛА на Подмосковье
Мирошник назвал атаку украинских БПЛА на Подмосковье террористическими методами