https://ria.ru/20240910/minoborony-1971945036.html

Минобороны показало видео запуска ракеты "Калибр" на учениях "Океан-2024"

Минобороны показало видео запуска ракеты "Калибр" на учениях "Океан-2024" - РИА Новости, 10.09.2024

Минобороны показало видео запуска ракеты "Калибр" на учениях "Океан-2024"

Минобороны России показало видео запуска крылатой ракеты "Калибр" с борта фрегата Северного флота "Адмирал Головко". РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T21:46

2024-09-10T21:46

2024-09-10T21:46

безопасность

россия

баренцево море

северный ледовитый океан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971942576_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f7065c91a1a70f2ea04dcb17eab8ce96.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Минобороны России показало видео запуска крылатой ракеты "Калибр" с борта фрегата Северного флота "Адмирал Головко". Ранее во вторник министерство сообщило, что "Адмирал Головко" осуществил пуск "Калибра" по морской цели на расстоянии более 200 километров из акватории Баренцева моря в рамках учения "Океан-2024". Во вторник Минобороны сообщило о начале планового стратегического учения "Океан-2024", которое продлится до 16 сентября включительно. Учение проводится в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. В маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава. Основными задачами учения являются проверка готовности руководящего состава объединений и соединений ВМФ к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море.

https://ria.ru/20240910/putin-1971861241.html

https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971795311.html

россия

баренцево море

северный ледовитый океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата "Адмирал Головко" в ходе учений "Океан-2024" Минобороны публикует кадры пуска крылатой ракеты "Калибр" с фрегата "Адмирал Головко" Северного флота в ходе учений "Океан-2024" 2024-09-10T21:46 true PT0M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, баренцево море, северный ледовитый океан