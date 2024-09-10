https://ria.ru/20240910/minoborony-1971836907.html

ВС России нанесли поражение ВСУ у 15 населенных пунктов Курской области

ВС России нанесли поражение ВСУ у 15 населенных пунктов Курской области - РИА Новости, 10.09.2024

ВС России нанесли поражение ВСУ у 15 населенных пунктов Курской области

Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 15 населенных пунктов Курской области, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T14:21

2024-09-10T14:21

2024-09-10T14:21

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 15 населенных пунктов Курской области, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых, 152-й егерской бригад, а также 1-й бригады президента и 1004-й бригады охраны в районах населенных пунктов Борки, Внезапное, Ивашковский, Кубаткин, Куриловка, Любимовка, Малая Локня, Махновка, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Орловка, Снагость и Успеновка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240910/vsu-1971831597.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)