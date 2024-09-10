https://ria.ru/20240910/minoborony-1971836907.html
ВС России нанесли поражение ВСУ у 15 населенных пунктов Курской области
ВС России нанесли поражение ВСУ у 15 населенных пунктов Курской области - РИА Новости, 10.09.2024
ВС России нанесли поражение ВСУ у 15 населенных пунктов Курской области
Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 15 населенных пунктов Курской области, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T14:21
2024-09-10T14:21
2024-09-10T14:21
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 15 населенных пунктов Курской области, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых, 152-й егерской бригад, а также 1-й бригады президента и 1004-й бригады охраны в районах населенных пунктов Борки, Внезапное, Ивашковский, Кубаткин, Куриловка, Любимовка, Малая Локня, Махновка, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Орловка, Снагость и Успеновка", - говорится в сообщении.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли поражение ВСУ у 15 населенных пунктов Курской области
Авиация и артиллерия ударили по ВСУ в районах 15 курских населенных пунктов
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 15 населенных пунктов Курской области, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых, 152-й егерской бригад, а также 1-й бригады президента и 1004-й бригады охраны в районах населенных пунктов Борки, Внезапное, Ивашковский, Кубаткин, Куриловка, Любимовка, Малая Локня, Махновка, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Орловка, Снагость и Успеновка", - говорится в сообщении.