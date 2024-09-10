https://ria.ru/20240910/minoborony-1971832354.html

ВС России нанесли удары по наемникам ВСУ в Сумской области

ВС России нанесли удары по наемникам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 10.09.2024

ВС России нанесли удары по наемникам ВСУ в Сумской области

Российская авиация и ракетные войска за сутки нанесли удары по 11 бригадам ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T14:09

2024-09-10T14:09

2024-09-10T14:24

сумская область

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специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российская авиация и ракетные войска за сутки нанесли удары по 11 бригадам ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения иностранных наемников в Сумской области и резервов 21-й, 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-й бригады президента, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Глухов, Дружин, Кровное, Искрисковщина, Новоя Слобода, Свесса, Песчаное, Павловка, Пустогород, Сумы и Ямполь", - говорится в сообщении ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Курской области.

https://ria.ru/20240910/vsu-1971831597.html

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сумская область, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)