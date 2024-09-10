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ВС России нанесли удары по наемникам ВСУ в Сумской области
ВС России нанесли удары по наемникам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 10.09.2024
ВС России нанесли удары по наемникам ВСУ в Сумской области
Российская авиация и ракетные войска за сутки нанесли удары по 11 бригадам ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T14:09
2024-09-10T14:09
2024-09-10T14:24
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российская авиация и ракетные войска за сутки нанесли удары по 11 бригадам ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения иностранных наемников в Сумской области и резервов 21-й, 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-й бригады президента, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Глухов, Дружин, Кровное, Искрисковщина, Новоя Слобода, Свесса, Песчаное, Павловка, Пустогород, Сумы и Ямполь", - говорится в сообщении ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Курской области.
https://ria.ru/20240910/vsu-1971831597.html
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Сумская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли удары по наемникам ВСУ в Сумской области
Авиация и ракетные войска ударили по скоплениям наемников ВСУ в Сумской области