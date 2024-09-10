https://ria.ru/20240910/migranty-1971857179.html
В Сенегале перехватили более 400 нелегальных мигрантов
В Сенегале перехватили более 400 нелегальных мигрантов - РИА Новости, 10.09.2024
В Сенегале перехватили более 400 нелегальных мигрантов
Власти Сенегала перехватили более 400 нелегальных мигрантов, направлявшихся по морю на двух лодках в Европу, сообщает портал Dakaractu со ссылкой на ВМС... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:35
2024-09-10T15:35
2024-09-10T15:35
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Власти Сенегала перехватили более 400 нелегальных мигрантов, направлявшихся по морю на двух лодках в Европу, сообщает портал Dakaractu со ссылкой на ВМС Сенегала. "ВМС Сенегала перехватили две пироги (лодки - ред.), перевозивших 421 нелегального мигранта", - пишет портал. Мигрантов, как уточняет Dakaractu, задержали на следующий день после того, как по меньшей мере девять человек погибли при опрокидывании лодки у берегов Сенегала. Место задержания и гражданство мигрантов не уточняется. Среди перехваченных мигрантов 20 детей, добавил портал. Портал напоминает, что за последние годы тысячи мигрантов погибли в попытках добраться до Европы. Dakaractu со ссылкой на собственный неназванный источник в понедельник сообщал, что лодка с более чем 200 людьми, желающими нелегально мигрировать в Европу, перевернулась примерно в трех километрах от побережья Сенегала. По последним данным погибли девять человек.
https://ria.ru/20240906/glava-1971073253.html
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в мире, здоровье - общество, сенегал, европа, ситуация с нелегальными мигрантами
В мире, Здоровье - Общество, Сенегал, Европа, Ситуация с нелегальными мигрантами
В Сенегале перехватили более 400 нелегальных мигрантов
Dakaractu: власти Сенегала перехватили более 400 нелегальных мигрантов
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.
Власти Сенегала перехватили более 400 нелегальных мигрантов, направлявшихся по морю на двух лодках в Европу, сообщает портал Dakaractu
со ссылкой на ВМС Сенегала.
"ВМС Сенегала перехватили две пироги (лодки - ред.), перевозивших 421 нелегального мигранта", - пишет портал.
Мигрантов, как уточняет Dakaractu, задержали на следующий день после того, как по меньшей мере девять человек погибли при опрокидывании лодки у берегов Сенегала. Место задержания и гражданство мигрантов не уточняется.
Среди перехваченных мигрантов 20 детей, добавил портал.
Портал напоминает, что за последние годы тысячи мигрантов погибли в попытках добраться до Европы.
Dakaractu со ссылкой на собственный неназванный источник в понедельник сообщал, что лодка с более чем 200 людьми, желающими нелегально мигрировать в Европу, перевернулась примерно в трех километрах от побережья Сенегала. По последним данным погибли девять человек.