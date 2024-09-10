https://ria.ru/20240910/mi-28nm--1971732750.html

Экипаж Ми-28НМ ударил по боевикам и технике ВСУ в курском приграничье

Экипаж Ми-28НМ ударил по боевикам и технике ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 10.09.2024

Экипаж Ми-28НМ ударил по боевикам и технике ВСУ в курском приграничье

Экипаж вертолета Ми-28НМ ударил по скоплению украинских боевиков и техники в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T05:17

2024-09-10T05:17

2024-09-10T05:18

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

ми-28нм

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ ударил по скоплению украинских боевиков и техники в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражения экипаж благополучно вернулся на площадку вылета", - говорится в сообщении. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены, уточнили в ведомстве. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 9 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,4 тысячи военных, 89 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240910/zelenskiy-1971730626.html

https://ria.ru/20240910/kurskaya_oblast-1971728118.html

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россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, ми-28нм