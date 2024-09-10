https://ria.ru/20240910/medosmotr-1971786386.html

В Минздраве рассказали о количестве проводимых в России онкоскринингов

В Минздраве рассказали о количестве проводимых в России онкоскринингов - РИА Новости, 10.09.2024

В Минздраве рассказали о количестве проводимых в России онкоскринингов

Количество проводимых в России онкоскринингов с 2019 года выросло почти на 19,2%, заявила директор департамента организации медицинской помощи и... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T11:42

2024-09-10T11:42

2024-09-10T11:42

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СИРИУС, 10 сен – РИА Новости. Количество проводимых в России онкоскринингов с 2019 года выросло почти на 19,2%, заявила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения России Екатерина Каракулина. "Мы видим сегодня вклад от проведения онкоскринингов, у нас сегодня существует девять онкоскринингов, которые позволяют выявлять на ранних стадиях злокачественные образования. На сегодняшний день злокачественные образования по сравнению с 2019 годом, когда мы только начинали вообще в рамках профилактических медицинских осмотров онкоскрининги, уже выросло почти на 19,2%", - сказала Каракулина, выступая на конференции "Совершенствование медицинских осмотров, диспансерного наблюдения: состояние, проблемы и перспективы" в Сириусе. В целом, по ее данным, за последний год почти 7,8 миллиона человек прошли профилактические медицинские осмотры - это профосмотры детей, периодические и предварительные осмотры, осмотры взрослого населения. IX Всероссийская неделя охраны труда проходит на федеральной террарии "Сириус" с 10 по 13 сентября. Эксперты обсуждают нормативно-правовые формы законодательной системы и безопасность труда. В мероприятии участвуют 1,5 тысячи компаний, среди участников заявлены представители стран БРИКС, в рамках форума также представлена крупная выставка.

https://ria.ru/20240830/medosmotry-1969355375.html

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общество, здоровье - общество, россия, брикс